نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العالمي يقترب من الصدارة.. موعد مباراة التعاون والنصر الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة التعاون والنصر ، مواجهة صعبة وتحدي آخر، ينتظر كتيبة العالمي، يوم الجمعة 21 يناير 2022 ، في إطار مباريات الأسبوع الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، وذلك حين يحل ضيفًا ثقيلًا، على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، حيث يسعى فريق العاصمة السعودية إلى الزحف نحو الصدارة التي يعتليها العميد بجدارة، فيما يطمح سكري القصيم للعودة إلى سكة الانتصارات، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يراود الفريق حاليًا.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض كافة التفاصيل والكواليس و موعد مباراة التعاون والنصر والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات التعاون والنصر في الدوري السعودي .

مباراة التعاون والنصر

مرة أخرى يتجدد الموعد، مع مواجهة الدور الثاني أو جولة الإياب، من بطولة الدوري السعودي ، والتي تجمع فريقا النصر والتعاون .

حيث يسعى التعاون إلى الثأر من هزيمة لقاء الدور الأول بنتيجة (1-3)، بينما يأمل النصر في تأكيد الأفضلية.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري السعودي قبيل انطلاق الجولة الـ18 التي تُفتتح الخميس:

يبدو نادي النصر السعودي في طريقه نحو وصافة الجدول، والذي يحتل المركز الثالث فيه برصيد 32 نقطة وصافي (13) هدف.

إذ ينتظر أي سقوط للشباب صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي الفتح، يوم الخميس، بعد تعثر الليث الأسبوع الماضي أمام الاتفاق.

هذا ويسعى العالمي لتحقيق إنجاز مميز هذا الموسم، بتسجيل 7 انتصار له على التوالي، وهو السابع أيضًا للمدرب الأرجنتيني الجديد للفريق ميجيل انخيل روسو.

إذ انطلق قطار الانتصارات للفريق النصراوي في “ديربي الرياض” أمام الهلال (2-0)، وبالنتيجة الأخيرة مع ضمك.

إضافة إلى فوز على الاتفاق والفتح بهدف نظيف، وعلى الحزم بنتيجة (2-1).

إلا أن الانتصار الأكبر والأميز، كان في الجولة الأخيرة أمام الفيصلي برباعية بيضاء.

في المقابل، يطمح نادي التعاون إلى استعادة نغمة الانتصارات، والتي تعطلت مؤخرًا أمام الهلال.

حيث يحتل سكري القصيم المركز الـ13 في جدول الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة وصافي (-5) هدف.

إذ يبتعد الذئاب عن الحزم متذيل الترتيب بفارق 6 نقاط، فيما يفصله عن الفيصلي أول فرق المؤخرة نقطة وحيدة.

موعد مباراة التعاون والنصر والقنوات الناقلة

تُقام المواجهة القوية، مساء الجمعة، في تمام الرابعة إلا الثلث ( 3:40 م ) بتوقيت السعودية، الثالثة إلا الثلث ( 2:40 م ) بتوقيت مصر، الواحدة إلا الثلث ( 12:40 م ) بتوقيت جرينتش.

وبشأن حكم مباراة النصر والتعاون ، فبحسب ما اعتادنا عليه في “ثقفني” سيُعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم قبيل انطلاق اللقاء بساعات قليلة.

ستبث قنوات إس إس سي الرياضية السعودية أحداث المباراة، عبر قناتي SSC5 SD و SSC5 HD .

وأما عن معلق مباراة النصر والتعاون ، فوفق ما رصدته شبكة “ثقفني” سيكون المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على آخر الأخبار وجميع الكواليس والتفاصيل و موعد مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة ، إلى جانب نتائج الفريقين ومشوارهما في النسخة الحالية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، علاوة على تاريخ لقاءات النصر والتعاون في الدوري السعودي .