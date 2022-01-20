نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي 1443 وموعد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة في الأسبوع 18 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم جدول ترتيب الدوري السعودي 1443، دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وكذلك ننشر لكم موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي اليوم الجمعة في الأسبوع الثامن عشر، كانت مبارتين قد أقيمت الخميس في الدوري السعودي وهي مباريات الإتفاق وأبها والتي إنتهت بفوز أبها بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل الشباب مع الفتح بهدف لكل فريق.

ترتيب الدوري السعودي 1443

ننشر لكم جدول ترتيب الدوري السعودي مع مباريات الأسبوع ال 18 من الدوري السعودي بشكل متجدد.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 16 12 2 2 14 13:33 20 38 2 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 3 النصر 17 10 2 5 13 17:30 13 32 4 الهلال 16 8 6 2 14 19:28 9 30 5 ضمك 17 8 5 4 13 22:23 1 29 6 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 7 الرائد 17 7 3 7 13 25:25 0 24 8 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 9 الأهلي 17 4 7 6 13 23:21 -2 19 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 17 6 1 10 13 27:16 -11 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 17 4 5 8 13 34:29 -5 17 14 الفيصلي 16 3 7 6 14 25:17 -8 16 15 الباطن 17 3 6 8 13 20:13 -7 15 16 الحزم 17 2 5 10 13 22:11 -11 11

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ننشر لكم موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي، حيث تقام اليوم الجمعة أربع مواجهات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الأسبوع الثامن عشر.

مباراة الباطن والهلال في تمام الثالثة والنصف عصرا.

مباراة التعاون والنصر في تمام الثالثة وأربعون دقيقة عصرا.

ضمك ضد الأهلي في تمام الثالثة و55 دقيقة عصرا.

الاتحاد ضد الفيصلي في الثامنة وعشر دقائق مساء.

موقف قمة جدول الدوري السعودي

في صراع قمة الدوري السعودي، نجد الاتحاد السعودي متربعا على قمة الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، وتقدم الاتحاد على الشباب صاحب المركز الثاني بفارق أربع نقاط وكذلك بفارق مبارتين مؤجلتين لصالح الاتحاد السعودي.

بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 30 نقطة، ويأتي ضمك في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

صراع الهروب من قاع الهبوط في الدوري السعودي

يبدو الصراع في قاع الدوري السعودي لا يختلف عن قمته، خاصة وأن هناك خمس أندية تسعى لتحسين مراكزها وهي الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، بينما التعاون في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، والفيصلي في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، والباطن في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، بينما يأتي الحزم في قاع الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.

هذا ويبدو الإتحاد السعودي الأقرب لحسم جدول ترتيب الدوري السعودي في ظل قوة الفريق خاصة في حال الفوز بالمباريات المؤجلة سينجح في توسيع الفارق بينه وبين الشباب صاحب المركز الثاني.

وتبدو مباراة الاتحاد والفيصلي هي الأهم بالنسبة للإتحاد في مواجهة اليوم في الدوري السعودي وسط مساعي قوية من جانب الاتحاد من أجل حسم المباراة لصالحه وتوسيع الفارق مع الشباب والذي تعادل في مواجهته الأخيرة.