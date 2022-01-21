اعرف مواعيد مباريات دور 16 في كأس الأمم الأفريقية مواجهات نارية لمصر وتونس

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محمد سياف - ابو ظبي - تابع مواعيد مباريات دور 16 في كأس الأمم الأفريقية حيث صعد المنتخب المصري برفقة المنتخب التونسي و المنتخب المغربي إلي دور 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يتابعها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في جميع أرجاء الوطن العربي نظرا لقوة البطولة ووجود نخبة من ألمع وأفضل اللاعبين العالميين وتمتاز البطولة هذا العام بالمفاجآت التي قدمتها بعض المنتخبات مثل منتخبات غينيا الاستوائية وجامبيا واللذان استطاعا الصعود والتفوق علي منتخبات عريقة في كرة القدم مثل الجزائر وتونس كما شهدت البطولة خروج واحد من أكبر المنتخبات التي كان من المتوقع فوزها بالبطولة وهو منتخب الجزائر من دور المجموعات في مفاجأة كبيرة للمتابعين للبطولة.

مواعيد مباريات دور 16 في كأس الأمم الأفريقية 2022

نرصد لكم متابعينا الكرام جميع مواعيد مباريات دور 16 في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون لتتمكنوا من مشاهدة أقوي مباريات كرة القدم الأفريقية وينتظرك عزيزي المتابع خلال هذا الدور مباراتان ناريتان وهما مباراة منتخب تونس أمام منتخب نيجيريا ومباراة المنتخب المصري أمام منتخب كوت دي فوار حيث من المتوقع أن تشهد المباريات أداءا متميزا نظرا لقوة المنتخبين واليكم متابعينا مواعيد المباريات:

موعد مباراة منتخب بوركينا فاسو ضد منتخب الجابون: يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 الساعة (السادسة مساءً).

موعد مباراة منتخب نيجيريا ضد تونس: يوم الأحد الموافق 23 يناير2022 الساعة (التاسعة مساءً).

موعد مباراة منتخب غينيا ضد جامبيا: يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022 الساعة (السادسة مساءً).

موعد مباراة منتخب الكاميرون ضد جزر القمر: يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022 الساعة (التاسعة مساءً).

موعد مباراة منتخب السنغال ضد كاب فيردي:يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 الساعة (التاسعة مساءً).

موعد مباراة منتخب المغرب ضد مالاوي: يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 الساعة (السادسة مساءاً).

موعد مباراة منتخب كوت ديفوار ضد منتخب مصر: يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 الساعة (السادسة مساءاً).

موعد مباراة منتخب مالي ضد غينيا الإستوائية: يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 الساعة (التاسعة مساءاً)

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2022

يتابع كثير من الجماهير أخبار كأس الأمم الأفريقية وأهم الإحصائيات الخاصة باللاعبين وخاصة احصائيات تسجيل الأهداف في البطولة والتي ظهر فيها الكثير من اللاعبين بمستوي متميز جدا واليكم متابعينا أحدث قائمة بهدافي البطولة 2022 حتي نهاية دور المجموعات:

اللاعب أبوبكر فنسنت لاعب منتخب الكاميرون ومهاجم نادي النصر السعودي أحرز 5 أهداف اللاعب ابراهيما كوني لاعب منتخب مالي ومهاجم نادي ساربسبورج النرويجي أحرز 3 أهداف اللاعب أبلي جالو لاعب منتخب جامبيا أحرز هدفين اللاعب أحمد موغيني لاعب منتخب جزر القمر أحرز هدفين

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