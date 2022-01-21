موعد مباراة تونس نيجيريا كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة تونس نيجيريا كأس أمم إفريقيا 2021، ينتظر العديد من جماهير كرة القدم الإفريقية والعربية مباراة تونس ونيجيريا في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والمقامة حالياً بالكاميرون، حيث يأمل جماهير نسور قرطاج عبور منتخب بلادهم إلى دور ربع النهائي في هذه المباراة الهامة.

وستكون أرضية ملعب رومدي أدجيا مسرحاً لإقامة مباراة تونس ونيجيريا مساء يوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر يناير الجاري، في واحدة من مباريات دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي لاتقبل القسمة على اثنين.

المنتخب التونسي تمكن من التأهل إلى دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2021 بعد أن حل في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة من دوري مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث تلقى المنتخب التونسي الخسارة من منتخب مالي في الجولة الافتتاحية من منافسات هذه المجموعة، ثم فاز على منتخب موريتانيا، وتلقى الخسارة على يد منتخب غامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة، ليكون منتخب تونس ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في دوري المجموعات.

على الجانب الآخر فإن منتخب نيجيريا قد أتى إلى الكاميرون وعينه على التتويج، منتخب النسور الخضراء استطاع أن يكون هو المنتخب الوحيد الذي يحقق العلامة الكاملة في دوري المجموعات، والتأهل كأول للمجموعة الرابعة، حيث فاز منتخب نيجيريا على كل من: مصر والسودان وغينيا بيساو، ليكون المنتخب النيجري على صدارة المجموعة من أول جولة له بدوري المجموعات.

موعد مباراة تونس ونيجيريا

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون قد حددت موعد مباراة تونس ونيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا في إطار منافسات دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، حيث من المقرر أن تقام مباراة تونس ونيجيريا مساء يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر يناير، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا

هذا وسيتمكن محبي وعشاق منتخب تونس من متابعة مباراة تونس ونيجيريا أمسية الأحد من خلال شاشة قناة bein SPORTS Max 1 HD.