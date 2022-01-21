“صراع القمة والقاع” موعد مباراة الهلال والباطن اليوم 21/01/2022 في الدوري تردد قناة sschd 1

من الجائز أن نطلق على موعد مباراة الهلال والباطن اليوم صراع القمة والقاع، القمة المتمثل في كبير المملكة وزعيم أسيا الهلال السعودي، والقاع المتمثل في نادي الباطن الساعي للنجاة من الهبوط ولو على حساب الزعيم، خاصة أن فريق الباطن قد حقق في الدور الأول التعادل السلبي مع الهلال في عقر داره ويأمل في تكرار هذا النتيجة اليوم، اللقاء اليوم يحتضنه ملعب نادي الباطن السعودي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر، المباراة اليوم منقولة عبر شاشة قناة SSC HD 1 التي تلعب فيها عدة مباريات هامة وفيما يلي الموعد وتفاصيل اللقاء.

موعد مباراة الهلال والباطن اليوم

تنطلق مباراة الهلال ضد الباطن اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش، الثانية والنصف بتوقيت مدينة القاهرة، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي اليوم

حراسة المرمى :- عبد الله المعيوف.

خط الدفاع :- الشهراني، البليهي، مد الله العليان، الجحفلي.

منتصف الملعب :- كويلار، كنو، الدوسري، ماتيوس بيريرا، كاريلو.

خط الهجوم الناري : موسى ماريجا.

ترتيب جدول الدوري قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 16 12 2 2 14 13:33 20 38 2 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 3 النصر 17 10 2 5 13 17:30 13 32 4 الهلال 16 8 6 2 14 19:28 9 30 5 ضمك 17 8 5 4 13 22:23 1 29 6 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 7 الرائد 17 7 3 7 13 25:25 0 24 8 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 9 الأهلي 17 4 7 6 13 23:21 -2 19 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 17 6 1 10 13 27:16 -11 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 17 4 5 8 13 34:29 -5 17 14 الفيصلي 16 3 7 6 14 25:17 -8 16 15 الباطن 17 3 6 8 13 20:13 -7 15 16 الحزم 17 2 5 10 13 22:11 -11 11

تردد قناة SSCHD 1 الناقلة للمباراة