نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صراع القمة والقاع” موعد مباراة الهلال والباطن اليوم 21/01/2022 في الدوري تردد قناة sschd 1 في المقال التالي
من الجائز أن نطلق على موعد مباراة الهلال والباطن اليوم صراع القمة والقاع، القمة المتمثل في كبير المملكة وزعيم أسيا الهلال السعودي، والقاع المتمثل في نادي الباطن الساعي للنجاة من الهبوط ولو على حساب الزعيم، خاصة أن فريق الباطن قد حقق في الدور الأول التعادل السلبي مع الهلال في عقر داره ويأمل في تكرار هذا النتيجة اليوم، اللقاء اليوم يحتضنه ملعب نادي الباطن السعودي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر، المباراة اليوم منقولة عبر شاشة قناة SSC HD 1 التي تلعب فيها عدة مباريات هامة وفيما يلي الموعد وتفاصيل اللقاء.
موعد مباراة الهلال والباطن اليوم
تنطلق مباراة الهلال ضد الباطن اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش، الثانية والنصف بتوقيت مدينة القاهرة، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.
التشكيل المتوقع للهلال السعودي اليوم
- حراسة المرمى :- عبد الله المعيوف.
- خط الدفاع :- الشهراني، البليهي، مد الله العليان، الجحفلي.
- منتصف الملعب :- كويلار، كنو، الدوسري، ماتيوس بيريرا، كاريلو.
- خط الهجوم الناري : موسى ماريجا.
ترتيب جدول الدوري قبل المباراة
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الاتحاد
|16
|12
|2
|2
|14
|13:33
|20
|38
|2
|الشباب
|18
|9
|7
|2
|12
|19:34
|15
|34
|3
|النصر
|17
|10
|2
|5
|13
|17:30
|13
|32
|4
|الهلال
|16
|8
|6
|2
|14
|19:28
|9
|30
|5
|ضمك
|17
|8
|5
|4
|13
|22:23
|1
|29
|6
|أبها
|18
|7
|4
|7
|12
|25:19
|-6
|25
|7
|الرائد
|17
|7
|3
|7
|13
|25:25
|0
|24
|8
|الفيحاء
|17
|5
|7
|5
|13
|14:14
|0
|22
|9
|الأهلي
|17
|4
|7
|6
|13
|23:21
|-2
|19
|10
|الإتفاق
|18
|4
|7
|7
|12
|30:24
|-6
|19
|11
|الطائي
|17
|6
|1
|10
|13
|27:16
|-11
|19
|12
|الفتح
|17
|4
|6
|7
|13
|23:21
|-2
|18
|13
|التعاون
|17
|4
|5
|8
|13
|34:29
|-5
|17
|14
|الفيصلي
|16
|3
|7
|6
|14
|25:17
|-8
|16
|15
|الباطن
|17
|3
|6
|8
|13
|20:13
|-7
|15
|16
|الحزم
|17
|2
|5
|10
|13
|22:11
|-11
|11
تردد قناة SSCHD 1 الناقلة للمباراة
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|12417
|معامل الاستقطاب
|عمودي V
|معامل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6/5
موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري
يدخل الهلال وهو في المركز الرابع برصيد 29 نقطة ومتبقي له مباراة مؤجلة، حقق الهلال الفوز في 8 مباريات وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في مباراتين، ولم يخسر الهلال في 8 مباريات لعبها خارج ملعبه هذا الموسم حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 مباريات، سجل لاعبو الهلال 28 هدف وسكنت شباكه 19 هدف.
الهروب من القاع
الباطن يسبح ضد التيار في مباراة اليوم فهو مطلب بتحقيق نتيجة إيجابية، وهي مهمة ليست بالسهلة مع فريق مثل الهلال الذي يبحث دائماً عن الانتصار، فريق الباطن قبل اللقاء يحتل المركز أل 15 برصيد 15 نقطة من خوض 17 مباراة، فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر في 8 مباريات كاملة، سجل لاعبوه 13 هدف واستقبلت شباكه 20 هدف.
موعد مباراة الهلال والباطن
|المباراة
|الباطن * الهلال
|البطولة
|الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|اليوم الجمعة الساعة 15.30 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب نادي الباطن
|القنوات الناقلة
|SSC الرياضية السعودية الأولى
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