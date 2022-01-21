موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في المباريات الفاصلة الأفريقية والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد قرعة تصفيات كأس العالم الأفريقية الفاصلة في المرحلة النهائية والمنتظر أن يقوم الإتحاد الأفريقي لكرة القدم لسحب قرعة تصفيات كأس العالم النهائية عن قارة أفريقيا بمشاركة عشرة منتخبات، تم تقسيمهم إلى منتخبات المستوى الأول والثاني، ليتم من خلال قرعة الإعلان عن خمس مباريات فاصلة في تصفيات كأس العالم

موعد تصفيات كأس العالم الفاصلة عن قارة أفريقيا

من المنتظر أن تقام قرعة تصفيات كأس العالم الفاصلة عن قارة أفريقيا السبت الموافق 22 يناير في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتم سحب القرعة لتحديد المنتخبات الخمس المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم الأفريقية الفاصلة

من المنتظر أن تنقل قناة Bein sports news قرعة تصفيات كأس العالم الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022 والمنتظر إقامتها نهاية العام الجاري في قطر.

المنتخبات العشرة المتأهلة للدور الفاصل في تصفيات كأس العالم

كانت عشر منتخبات قد تأهلت إلى الدور الفاصل في تصفيات كأس العالم وتم تقسيمهم إلى منتخبات المستوى الأول والمستوى الثاني.

منتخبات المستوى الأول : المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال

منتخبات المستوى الثاني : مالي والكاميرون والكونغو وغانا ومصر.

نظام قرعة تصفيات كأس العالم النهائية

من المنتظر أن تواجه منتخبات من المستوى الأولى أصحاب المستوى الثاني في مبارتين ذهاب وعودة، على أن تقام مباراة الذهاب لمنتخبات المستوى الثاني وتقام مباراة العودة على ملاعب منتخبات المستوى الأول، ليتم بعدها تحديد المنتخبات الخمس المتأهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

مصر والجزائر وتونس تبحث عن حظوظ العرب في التأهل إلى كأس العالم

قد تلتقي مصر المغرب في تصفيات كأس العالم الفاصلة، وقد تلتقي الجزائر في تلك المباراة الفاصلة، ويبدو أن الجزائر لا تمر بأفضل أحوالها خاصة بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية بنقطة وحيدة وهو الأمر الذي يجعل الجزائر أمام فرصة وحيدة وهي التأهل إلى كأس العالم في قطر من أجل إستعادة بريقها من جديد.

منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، يبحث عن التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي ولن تكون المهمة سهلة على الفراعنة خصوصا أن منتخب مصر يمر بفترات تذبذب في المستوى خاصة في كأس الأمم الأفريقية والخسارة أمام نيجيريا في المباراة الأولى زادت الشكوك حول قدرة مصر تجاوز المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم.