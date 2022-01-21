“مباشراً vip” موعد مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم وتعرف هنا نتيجة مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري

تترقب جماهير العميد موعد مباراة الاتحاد والفيصلي، اليوم في إطار مباريات الجولة أل 18 من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المباراة المقرر أن يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة، تلعب عدة مباريات في نفس اليوم منها مباراة النصر ضد التعاون والهلال والباطن، يدخل العميد اللقاء بهدف الفوز ليزيد الفارق بينه وبين أقرب منافسيه نادي الشباب السعودي، كل مباراة يفوز بها الاتحاد تقربه خطوة من اللقب الغائب منذ فترة كبيرة، لذا يدخل الاتحاد المباراة بهدف الفوز فقط وفيما يلي تفاصيل المباراة.

مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم في الدوري

التاريخ المباريات التي تجمع الفريقين ينحاز إلي نادي الاتحاد، فقد لعب الفريقين قبل هذا اللقاء 25 مباراة حقق الاتحاد الفوز في 11 مباراة، وسجل لاعبوه 47 هدف في مرمى الفيصلي، كانت أكبر نتيجة 5-1 للاتحاد موسم 2007/2006، بينما فاز فريق الفيصلي في 6 مباريات وسجل 37 هدف في شباك العميد، وحسم التعادل نتيجة 6 مواجهات ولم ينتهي أي لقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم

17.10 : – بالتوقيت العالمي غرينتش.

19.10 : بتوقيت كلاً من مصر والسودان وليبيا.

20.10 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، لبنان، سوريا.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 16 12 2 2 14 13:33 20 38 2 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 3 النصر 0 - 0 18 10 3 5 12 17:30 13 33 4 الهلال 0 - 1 17 8 6 3 13 20:28 8 30 5 ضمك 1 - 1 18 8 6 4 12 23:24 1 30 6 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 7 الرائد 17 7 3 7 13 25:25 0 24 8 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 9 الأهلي 1 - 1 18 4 8 6 12 24:22 -2 20 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 17 6 1 10 13 27:16 -11 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 0 - 0 18 4 6 8 12 34:29 -5 18 14 الباطن 1 - 0 18 4 6 8 12 20:14 -6 18 15 الفيصلي 16 3 7 6 14 25:17 -8 16 16 الحزم 17 2 5 10 13 22:11 -11 11

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر قنوات ssc الجديدة، ومباراة اليوم تذاع عبر شاشة قناة ssc hd 1 بتعليق المعلق فهد العتيبي، وقناة ssc sd 1 بتعليق المعلق عبد العزيز الزيد.

التشكيل المتوقع للاتحاد ضد الفيصلي

حراسة المرمى : – مارسيلو جوروهي.

خط الدفاع : – زياد الصحفي، عبد الرحمن العبود، عمرو هوساوي، حمدان الشمراني.

الوسط : – رومارينهو، فهد المولد، عبد العزيز الببيشي.

الهجوم : – عبد الرزاق حمد الله.

التشكيل المتوقع للفيصلي ضد الاتحاد

حراسة المرمى : – أحمد الكسار.

خط الدفاع : – ياسين برناوي، رافائيل سيلفا، وليد الأحمد، محمد العمري.

الوسط : – إسماعيل سيلفا، هشام فايق، رومان أمالفنياو، عبد الرحمن الدوسري، لوان جيرمان.

خط الهجوم : – محمد الصعيري.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي