ترقب نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 المباريات الفاصلة في التصفيات الأفريقية اليوم

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عمر شويل - جدة ننشر لكم نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 اليوم والمباريات الفاصلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والمقرر له في قطر 2022، حيث قوم الإتحاد الأفريقي اليوم في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة بسحب قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 وتحديد المباريات الفاصلة في التصفيات الأفريقية اليوم.

ترقبوا نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 المباريات الفاصلة الأفريقية اليوم.

نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022

ترقبوا متابعة نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 عن قارة أفريقيا خاصة وأنه سيتم اليوم تحديد المباريات الفاصلة الخمسة للمنتخبات العربية والأفريقية، حيث يتم سحب منتخب من المستوى الأول لمواجهة منتخب من المستوى الثاني بنظام القرعة وبنظام المباريات الذهاب والإياب من أجل تحديد مباريات تصفيات كأس العالم في المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم والمقرر لها في مبارس المقبل.

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم النهائية اليوم

من المرتقب أن تقوم قناة Bein spports news بنقل قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 عن قارة أفريقيا بإعتبار أن القناة تملك الحقوق بشكل كامل من أجل إذاعتها وسط حضور من جانب مندوبي المنتخبات العشر من أجل متابعة قرعة تصفيات كأس العالم، ومن المنتظر مشاركة وائل جمعة في حفل قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس العالم

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس العالم إلى مستويان، حيث تواجه منتخبات المستوى الأول، منتخبات من المستوى الثاني.

المستوى الأول : السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا.

السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا. المستوى الثاني : مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونفو الديمقراطية.

يذكر أن مصر تبحث عن مواجهة منتخب من المستوى الأول، ولا تريد مصر بكل تأكيد مواجهة الجزائر، وربما تكون مواجهة تونس هي أفضل سيناريو بالنسبة لمصر في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يذكر أن مصر قد خسرت أمام نيجيريا في المباراة الإفتتاحية في كأس الأمم الأفريقية بهدف دون رد وهو مايعزز قوة نيجيريا، وربما قدرة مصر على مواصلة المنافسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية خاصة وأنها تصطدم بأفيال كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من البطولة الأفريقية والمقرر لها في الكاميرون 2022.