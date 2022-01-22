جدول مباريات دور ال16 أمم افريقيا وموعد مباراة مصر وكوت ديفوار

جدول مباريات دور ال 16 أمم افريقيا من المنتظر أن تبدأ أول مبارياته غداً الأحد 23 يناير 2022، انتهى دور المجموعات في الأسبوع الماضي بصعود مصر وتونس والمغرب من الدول العربية، إلى جانب بعض الدول الأخرى، والتي من المنتظر أن تبدأ مرحلتها التالية من رحلة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام على أرض الكاميرون، إليكم أبرز مباريات دور 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية وموعد مباراة مصر وكوت ديفوار وكذلك مباريات تونس والمغرب، والتي من المتوقع أن تبدأ مرحلة قوية قادمة في إطار منافسات دور ما قبل الربع نهائي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار بطولة كأس الأمم الأفريقية

تأتي مباراة مصر في يوم الأربعاء الموافق 26 من يناير 2022، من المتوقع أن تكون مباراة قوية، حيث صعد منتخب مصر بعد حصوله على 6 نقاط، وجاء بالمركز الثاني في دور المجموعات، بينما صعد منتخب كوت ديفوار متصدراً مجموعته بحصيلة بلغت 7 نقاط بعد فوزه الاخير على منتخب الجزائر حامل اللقب.

وقد بدأ منتخب مصر في الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار بالتمرين منذ اليوم التالي لمباراة السودان، وقد تأكدت جاهزية اللاعب احمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر، بعد عودته من إصابة بسيطة تعرض لها في مباراته الأولى بالبطولة أمام منتخب نيجيريا، يمكنك عزيزي الزائر ان تشاركنا بتعليق حول توقعاتك للفرق التي تصعد إلى دور الربع نهائي من الفرق التي تشارك في دور 16 كأس الأمم الأفريقية والتي يأتي جدول مبارياتها كالتالي:

جدول مباريات دور ال 16 أمم افريقيا

تبث المباريات على مجموعة قنوات بي ان سبورتس، وإليكم بالترتيب جدول مباريات دور السادس عشر لبطولة الأمم الأفريقية 2022:

بوركينا فاسو × الجابون الأحد 23 يناير 18:00 بتوقيت القاهرة. ستاد ليمبي. تونس× نيجيريا الأحد 23 يناير 2022 21:00 بتوقيت القاهرة. ستاد رومدي ادجيا. غينيا × جامبيا الاثنين 24 يناير 2022 18:00 بتوقيت القاهرة. ستاد كويكونج الكاميرون ×جزر القمر الاثنين 24 يناير 2022. 21:00 بتوقيت القاهرة. ستاد اوليمبي.