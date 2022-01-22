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عمر شويل - جدة كاس العالم للأندية الامارات 2022 م هو الحدث الرياضي الأبرز في المرحلة المقبلة ، والذي ينتظره عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم ، والذي من المقرر أن ينطلق في تاريخ الثالث من فبراير 2022 م بدولة الإمارات العربية المتحدة ، في نسخته الثامنة عشر في الفترة بين 3 و 12 فبراير 2022 م ، يضم أبطال القارات السته بالإضافة لبطل الدوري في البلد المضيف ، وهو بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات ، وفي نسخته الحالية يضم فرق عريقة شاركت العديد من المرات مثل النادي الأهلي المصري بطل قارة إفريقيا بعشر بطولات ، والذي شارك في البطولة 6 مرات لتكون هذه المرة السابعة له ، بجوار تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا ، و بالميراس البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية ، و مونتير المكسيكي بطل أمريكا الشمالية ، و بيراي التاهيتي بطل أوقيانوسيا ، بجانب الجزيرة بطل الدوري الإماراتي وممثل الدولة المضيفة ، ويمكن التعرف علي آخر تطورات كأس العالم للأندية والمواعيد عبر موقعنا ثقفني.

كاس العالم للأندية الامارات 2022

بغض النظر عن المستوي المتدني الي تظهر به بطولة كأس أمم إفريقيا حالياً من تنظيم ومستوي للفرق الكبيرة إلا أن كأس العالم للأندية متوقع أن يكون منافسة قوية وفق تصريحات رئيس الفيفا إنفانتينو جياني عن مونديال العالم للاندية في أبو ظبي الشهر المقبل:

علي موقعه الرسمي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة البطولة في نسختها الـ 18 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تنطلق البطولة يوم الخميس 3 فبراير 2022 وتستمر لمدة 9 أيام.

نهائي البطولة سيكون يوم السبت 12 فبراير 2022 ويذاع علي أبوظبي الرياضية التي حصلت علي حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم.

البطولة بنظام الثلاث أدوار بين 7 فرق يسبقهم مباراة تمهيدية بين المضيف وبطل أوقيانوسيا.

يشارك نادي بيري تاهيتي بديلا لنادي أوكلاند سيتي الذي اعتذر عن البطولة هذا العام ضمن منافسات كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الامارات العربية المتحدة.

جدول بطولة كأس العالم للأندية

دولة الإمارات ستستضيف كأس العالم للأندية في بداية نوفمبر 2022 ، وتقام بطولة كأس العالم للأندية الإمارات بالتدرج التالي :

استضافة الإمارات كأس العالم للأندية بنسختها 18 ليس المرة الأولي للإمارات في تنظيم مباريات كأس العالم للأندية.

تبدأ البطولة بلقاء نادي الجزيرة الاماراتي يوم الخميس 3 فبراير مع نادي بيري تاهيتي الساعة 6:30 مساءً.

يواجه الأهلي المصري نادي مونتيري المكسيكي يوم السبت 5 فبراير الساعة 6:30 مساءً علي استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة كأس العالم .

الهلال السعودي بطل آسيا يواجه الفائز من لقاء الجزيرة وبيري يوم السبت 5 فبراير الساعة 6:30 مساءً أيضا.

بالميراس بطل أميركا الجنوبية سيواجه الفائز من الأهلي ومونتيري يوم الثلاثاء 8 فبراير الساعة 6:30 مساءً.

الفائز من لقاء الهلال السعودي سيلاقي بطل أوروبا تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء 9 فبراير الساعة 6:30 مساءً.

تلعب مباراة تحديد المركز الخامس يوم الأربعاء 9 فبراير بين الخاسرين من لقاءات الدور الثاني من فرق ( الجزيرة / بيري ، الأهلي ، مونتيري ، الهلال) الساعة 3:30 عصراً.

مباراة المركز الثالث بين الخاسرين من لقائي بالميراس وتشيلسي تلعب يوم السبت 12 فبراير الساعة 3:30 عصراً.

نهائي البطولة سيكون يوم السبت 12 فبراير الساعة الساعة 6:30 مساءً بين الفائزين من لقائي بالميراس وتشيلسي.

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية عن حصولها علي حقوق بث كأس العالم للأندية في الإمارات.

الجدول التالي يوضح بالتفاصيل مواعيد المواجهات وتوقيت كل منها والملاعب المستضيفة :

قيد قائمة الأندية في كاس العالم

يخوض الأهلي المصري النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الإمارات كأس العالم للأندية بنسختها لعام 2022 :