نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهمة المستحيلة.. موعد مباراة الحزم والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الحزم والرائد ، مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة، تنتظر نادي الحزم السعودي ، يوم السبت 22 يناير 2022، وذلك حين يستضيف الرائد على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس السعودية، لحساب الجولة الـ18 من الدوري السعودي لكرة القدم ، ضمن لقاءات الدور الثاني، والتي يطمح خلالها صاحب الأرض والجمهور، للخروج من دوامة الهزائم والنتائج السلبية، أملًا في ظهور جديد بالنسخة المقبلة من دوري المحترفين السعودي .

في السطور القادمة، سنستعرض كافة التفاصيل وآخر الأخبار حول موعد مباراة الحزم والرائد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ، علاوة على تاريخ مواجهات الرائد والحزم في الدوري السعودي .

مباراة الحزم والرائد

مرة أخرى يجدد فريقا الرائد والحزم الموعد، مع مواجهة جديدة، في إطار جولة الإياب من الدوري السعودي .

إذ يطمح الحزم في استغلال عاملي الأرض والجمهور، للثأر من هزيمة الدور الأول.

فيما يسعى الرائد لتأكيد فوزه في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، من أجل مواصلة مشواره الجيد نسبيًا هذا الموسم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين .

نستعرض في البداية جدول الدوري السعودي قبيل مواجهة السبت، في ختام مباريات الأسبوع الـ18:

هذا، ويسعى نادي الحزم السعودي إلى استعادة نغمة الانتصارات، التي توقفت لدى الفريق منذ الأسبوع السادس، بعد الفوز على الفتح بهدف.

إذ حقق الفريق هذا الموسم انتصارين فقط، فضلًا عن 5 تعادلات و10 هزائم.

وهو يقبع حاليًا في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة وصافي (-11) هدفًا.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، مُني حزم الصمود بـ4 هزائم خلال مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري السعودي ، أمام الأهلي والتعاون والطائي والنصر.

في المقابل، يسعى نادي الرائد السعودي ، إلى محو آثار الهزيمة الأخيرة التي تلقاها على ملعبه أمام الاتحاد.

ويحتل رائد التحدي حاليًا موقع متميز في “المنطقة الدافئة” بجدول الدوري السعودي ، برصيد (24) نقطة وصافي (0) هدف.

وخلال مبارياته الخمس الأخيرة، نجح النادي القصيمي في جمع 6 نقاط من انتصارين، و3 هزائم.

إذ فاز على الأهلي ثم الفتح، ولكن خسر في مواجهة الشباب وأبها والاتحاد كما أسلفنا.

تاريخ مواجهات الحزم والرائد

على صعيد تاريخ المواجهات بين الرائد والحزم في الدوري السعودي ، التقى الفريقان تاريخيًا في 11 لقاءً.

فاز الرائد في 6 مواجهات، بينما حقق الحزم الفوز في 4 مباريات، وحسم التعادل لقاءً وحيدًا.

أما عن الأهداف المسجلة في المواجهات، أحرز رائد التحدي 14 هدفًا، بينما سجل حزم الصمود 8 أهداف.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الحزم والرائد فكانت فوز الفريق القصيمي بنتيجة (3-2).

جاء ذلك في لقاء الدور الأول من الأسبوع العاشر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2020/2019.

وهو الموسم الذي حسم الهلال لقبه، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر.

مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي

انطلقت مساء الخميس 20 يناير 2022، مباريات الأسبوع الـ18 من الدوري السعودي لكرة القدم.

حيث افتُتحت بمواجهتين، انتهت معها مباراة الاتفاق وأبها بفوز الأخير (2-1)، فيما أسفرت مباراة الشباب والفتح عن تعادل الفريقين (1-1).

واستُؤنفت الجولة الثامنة عشر، يوم الجمعة 21 يناير 2022، بـ4 لقاءات.

وللمفارقة أن مواجهتين انتهتا بتعادل إيجابي (1-1)، وهما مباراة الباطن والهلال و مباراة ضمك والأهلي .

فيما انتهى لقاءين آخرين بالفوز بهدف نظيف، هما مباراة التعاون والنصر ، و مباراة الاتحاد الفيصلي (وبالطبع الفوز في اللقاءين للعالمي والعميد على الترتيب).

فيما تُختتم لقاءات الأسبوع الثامن عشر في الدوري السعودي ، يوم السبت 22 يناير 2022 ، بمواجهتين.

الأولى مباراة الفيحاء والطائي ، ثم اللقاء الأخير مواجهة رائد التحدي وحزم الصمود .

موعد مباراة الحزم والرائد والقنوات الناقلة

تقام مواجهة حزم الصمود ورائد التحدي ، مساء السبت، في تمام السادسة والثلث ( 6:20 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والثلث ( 5:20 م ) بتوقيت مصر، الثالثة والثلث ( 3:20 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الرائد والحزم ، فبانتظار إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القيادة التحكيمية للقاء.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية ببث أحداث المباراة، عبر قناة SSC1 SD و SSC1 HD .

وبشأن معلق مباراة الرائد والحزم ، فقد كلفت شركة الرياضة السعودية كلًا من أحمد النفيسة ومحمد الخامسي بالمهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس و موعد مباراة الرائد والحزم والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بجانب تاريخ لقاءات الرائد والحزم في الدوري السعودي .