نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الجمهور المصري والعربي قرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة له بحثا عن المنافس الثاني لمصر في البوابة الأخيرة للتأهل إلى كأس العالم قطر 2022، حيث تتجه أنظار العالم العربي وأفريقيا اليوم إلى الكاميرون ترقبا لإعلان قرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم أفريقيا 2022.

موعد قرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم أفريقيا 2022

من المرتقب أن تقام قرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم أفريقيا 2022 في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة من قبل الاتحاد الأفريقي، حيث تواجه خمس منتخبات من المستوى الأول إحدى المنتخبات صاحبة التصنيف الثاني، وتبحث مصر عن الطرف الثاني في المباراة الفاصلة التي تقام بنظام الذهاب والإياب.

القنوات الناقلة لقرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم أفريقيا 2022

من المنتظر أن تنقل قرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم أفريقيا 2022 على قناة bein sports HD 1 حيث تقوم القناة بنقل القرعة على الهواء مباشرة، كما تنقل القرعة قناة أون تايم سبورت هي الأخرى لتحديد مواجهات قرعة تصفيات كأس العالم في المباراة الفاصلة.

مستويات قرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم أفريقيا 2022

المستوى الأول : السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا.

المستوى الثاني : مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية.

نتيجة قرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2022

من المرتقب أن ننقل لكم نتيجة قرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم والمقامة في الكاميرون، خاصة وأن مصر تبحث عن الطرف الثاني سواء أكان السنغال أو المغرب أو تونس أو الجزائر أو نيجيريا، ويحضر وائل جمعة، مدير المنتخب المصري مجريات ووقائع قرعة المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

هذا ويبدو أن مصر تلعب مباريات كأس الأمم الأفريقية كبروفة قوية قبل قرعة كأس العالم النهائية، خاصة وأن كل المنتخبات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تلعب بالتشكيل الأساسي لها وهو مايضفي المزيد من الإثارة لدى المنتخب المصري ترقبا للمنافس في تلك المواجهة الهامة والحاسمة بالنسبة لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم القوية والمرتقبة.

ويبدو أن أغلب المصريين يرغبوا في مواجهة السنغال أو نيجيريا أو تونس والبعد عن الجزائر والمغرب في تلك المباراة الفاصلة.