نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليوم” مباراة الحزم ضد الرائد .. موعد المباراة والقنوات الناقلة لها اليوم السبت 22 يناير 2022 في المقال التالي
مباراة الحزم ضد الرائد، ساعات قليلة تفصلنا متابعينا الكرام عن واحدة من أقوى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حيث يستعد الجميع لمتابعة مباراة الحزم ضد الرائد التي تقام اليوم، في مهمة صعبة جدًا على نادي الحزم السعودي الذي يستضيف اليوم نادي الرائد على ملعبه ووسط جماهيره في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي الممتاز، وينتظر الملايين من الأشخاص محبي كرة القدم السعودية بشكل خاص انطلاق تلك المباراة القوية من أجل متابعتها والاستمتاع بها اليوم، ونتابع معكم في خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كل التفاصيل الخاص بالمباراة سواء من الموعد أو من القنوات الناقلة لها.
مباراة الحزم ضد الرائد
ويسعى جميع محبي وعشاق كرة القدم السعودية ومحبي فريق الحزم السعودي وفريق الرائد السعودي إلى التعرف على موعد مباراة الحزم ضد الرائد اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي والتي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم السبت 22 يناير 2022 وذلك في تمام الساعة الخامسة و 20 دقيقة بتوقيت مصر والساعة السادسة و 20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة متعة وإثارة كبيرة جدًا اليوم حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.
|المباراة
|الحزم × الرائد
|البطولة
|دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
|الموعد والتوقيت
|اليوم الساعة 17:20 مساءً بتوقيت مصر
|الملعب
|ملعب نادي الحزم
|القنوات الناقلة
|قناة SSC Sport 1 السعودية
القنوات الناقلة مباراة الحزم ضد الرائد
ومن الجدير بالذكر أن قناة ssc الرياضية السعودية هي القناة الناقلة لـ مباراة الحزم ضد الرائد اليوم حيث هي القناة الوحيدة الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، ومن الجدير بالذكر أن نادي الرائد يحتل المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن، أما عن صاحب الأرض والجمهور فيحتل نادي الحزم المركز السادس عشر من جدول الترتيب بعد أن حصد 11 نقطة من 17 مباراة لعبها الفريق حتى الآن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولذلك فيسعى الفريق للفوز من أجل الهروب من قاع جدول الترتيب.
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