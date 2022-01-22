“اليوم” مباراة الحزم ضد الرائد .. موعد المباراة والقنوات الناقلة لها اليوم السبت 22 يناير 2022

مباراة الحزم ضد الرائد، ساعات قليلة تفصلنا متابعينا الكرام عن واحدة من أقوى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حيث يستعد الجميع لمتابعة مباراة الحزم ضد الرائد التي تقام اليوم، في مهمة صعبة جدًا على نادي الحزم السعودي الذي يستضيف اليوم نادي الرائد على ملعبه ووسط جماهيره في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي الممتاز، وينتظر الملايين من الأشخاص محبي كرة القدم السعودية بشكل خاص انطلاق تلك المباراة القوية من أجل متابعتها والاستمتاع بها اليوم، ونتابع معكم في خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كل التفاصيل الخاص بالمباراة سواء من الموعد أو من القنوات الناقلة لها.

مباراة الحزم ضد الرائد

ويسعى جميع محبي وعشاق كرة القدم السعودية ومحبي فريق الحزم السعودي وفريق الرائد السعودي إلى التعرف على موعد مباراة الحزم ضد الرائد اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي والتي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم السبت 22 يناير 2022 وذلك في تمام الساعة الخامسة و 20 دقيقة بتوقيت مصر والساعة السادسة و 20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة متعة وإثارة كبيرة جدًا اليوم حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.