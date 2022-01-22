نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وعمان 27/01/2022 موقع حجز تذاكر السعودية وعمان عبر رابط منصة مكاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات قارة أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، لحساب الجولة السابعة من المجموعة الثانية “B”، المقرر لها الخميس القادم الموافق 2022/01/27، بدأ عشاق الأخضر السعودي والأحمر العماني في البحث عن تفاصيل المواجهة المرتقبة للمنتخبين، والتساؤل عن رابط حجز تذاكر مباراة السعودية ضد عمان، وأسعار التذاكر وقائمة المنتخبين للقاء الحاسم، الذي في حالة فوز السعودية تصل للنقطة أل 19 ليقترب بنسبة 95% من التأهل للمونديال، بينما المنتخب العماني الباحث عن الفوز ليدخل دائرة المنافسة على البطاقة الثالثة، المؤهلة للملحق الأسيوي فلمن تكون الغلبة هذا ما سنتعرف عليه بعد نهاية المباراة.

موعد مباراة السعودية وعمان القادمة

17.15 : – بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

18.15 : – بتوقيت دول الجزائر، تونس، المغرب.

19.15 : – بتوقيت كلاً من الدول مصر، السودان، ليبيا.

20.15 : – بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين.

20.15 : – بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

قائمة المنتخب السعودي لمباراة عمان

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي رينارد هيرفي عن 26 لاعب لخوض اللقاء وهم.

حراسة المرمى :- ” محمد العويس، محمد الربيعي، فواز القرني، أمين بخاري”.

خط الدفاع ” أحمد شراحيلي، ياسر الشهراني، عبد الله المالكي، علي البليهي، زياد الصحفي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، محمد البريك، متعب الحربي”.

الوسط : – ” محمد كنو، عبد الإله المالكي، علي الحسن، عبد الله الخيبري، سامي النجعي، عبد الرحمن العبود، هتان باهبري، سالم الدوسري، خالد الغنام”.

الهجوم :- ” فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان”.

قائمة منتخب عمان لمباراة السعودية

حراسة المرمى :- ” فايز الرشيدي، إبراهيم المخيني، أحمد الرواحي”.

الدفاع : – ” جمعة الحبسي، أمجد الحرثي، خالد البريكي، عبد العزيز القيلاني، أحمد الكعبي، فهمي سعيد، أحمد الخميسي، محمود مبروك”.

الوسط : – ” حارب السعيدي، أيمن البريكي، محسن جوهر، أرشد العلوي، صلاح اليحيائي، جميل اليحمدي، عمر الغزاوي، معتز صالح، عبد الله فواز، زاهر الأغبري”.

خط الهجوم :- ” المنذر العلوي، محسن الغساني، خالد الهجري، مروان تعيب، عصام الصبحي”.

موقع حجز تذاكر مباراة السعودية وعمان

كما هو معروف منذ جائحة فيروس كورونا والحجز للتذاكر إلكتروني، وخصصت وزارة الرياضة السعودية رابط منصة مكاني الإلكترونية، كي يتم حجز التذاكر من خلالها ولم يتم حتى اللحظة موعد فتح المنصة للجماهير، حتى يتمكنوا من حجز تذاكر المباراة، وسنوافيكم فور الإعلان عن توافر التذاكر للحجز وتحديد أسعارها.

مباراة السعودية وعمان في تصفيات المونديال

مباراة السعودية القادمة ضد عمان المقرر لها الخميس القادم، هي المباراة رقم 22 في تاريخ مواجهات المنتخبين، سبق هذه المباراة أن تقابل المنتخبين 21 مرة، كانت الغلبة لصالح المنتخب السعودي بالفوز في 13 مباراة، بينما فاز الأحمر العماني في 5 مباريات فقط، وتعادل الفريقين في 3 مباريات، أخر لقاء جمع الفريقين كان في شهر سبتمبر 2021 في مسقط لحساب نفس التصفيات، وفازت السعودية بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب صالح الشهري.

ترتيب جدول المجموعة الثانية قبل المباراة

السعودية : برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل. اليابان : برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات. أستراليا : برصيد 11 نقطة من 3 فوز وتعادلين. عُمان : برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل. الصين : برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين. فيتنام : بدون رصيد من النقاط.

بطاقة المباراة