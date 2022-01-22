متابعة.. نتيجة مباراة الفيحاء ضد الطائي اليوم السبت 22/1/2022 في الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الفيحاء ضد الطائي، اليوم السبت الموافق الثاني والعشرون من شهر يناير 2022 يتم استكمال مبارايات أسبوع الثامن عشر في الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق اليوم مباراة الفيحاء ضد الطائي، ويتساءل المواطنين السعوديين عن عن موعد مباراة اليوم، حيث تنطلق الجولة اليوم على أرضية ملعب نادي الفيحاء السعودي وذلك على ملعب مدينة الفيحاء المجمعة الرياضية، وسوف تقوم قنوات SSC السعودية الرياضية الجديدة، وجولة اليوم صعبة للغاية، فكلا الفريقان يدخلان جولة اليوم من أجل تحقيق هدف مشترك وهو الفوز في اللقاء والخروج منه بنتيجه إيجابية، وذلك لتحسين ترتيبه في الدوري السعودي، وما يرغب به صاحب الأرض اليوم فريق الفيحاء والذي هو صاحب الجمهور أيضًا تكرار الفوز على الطائي بالدور الأول، والتي قد انتهت بفوز الفيحاء بثلاثية بثلاث أهداف مقابل هدف واحد.

مباراة الفيحاء ضد الطائي

تبحث الجماهير عن مباراة الفيحاء ضد الطائي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، والجدير بالذكر أن فريق الطائي السعودي يرغب في الفوز والثأر من هزيمته الأولى، خصوصًا أنه في وقت حرج الآن وأي مباراة سيخسر بها سوف تعود به إلى منطقة الهبوط، وقبل لقاء اليوم يحتل الطائق المركز الحادي عشر عن رصيد تسعة عشر نقطة، حيث قام الطائي بجمعهم في 17 مباراة، فازر في 6 وتعادل مرة وبينما هُزم في 10 مبارايات، وقد سجل لاعبي الفريق 16 هدف، وسقطت في شباكهم 27 هدف، وتقوم القناة الخامسة من قنوات SSC الرياضة السعودية بنقل لقاء اليوم والذي انطلق منذ ساعة.

موعد مباراة الفيحاء ضد الطائي

على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية “ملعب نادي الفيحاء” سوف تنطلق مباراة الفيحاء ضد الطائي اليوم، وستكون مباراة قوية جدًا، وسوف تنطلق المباراة في المواعيد التالية: