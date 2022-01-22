نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت 22/1/2022 في كاس الرابطة والقنوات الناقلة في المقال التالي
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء مصر والوطن العربي كله من جانب محبي وعشاق نادي الزمالك من أجل التعرف على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في كأس الرابطة 2022، تلك البطولة القوية التي تقام للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية والتي تضم ثلاثة مجموعات ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من انبي وفاركو وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وغزل المحلة، ويسعى النادي الزمالك اليوم لتحقيق الفوز الأول له في كاس الرابطة 2022 من أجل حصد الثلاث نقاط والمنافسة في المجموعة الثالثة.
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم
في ظل ارتفاع البحث في الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري من عام 2022 والتي يستعد لها كلا الفريقين اليوم وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية التي تقام في الفترة الحالية في مصر.
|المباراة
|الزمالك × غزل المحلة
|البطولة
|كأس الرابطة المصرية
|الموعد والتوقيت
|اليوم الساعة 17:00 مساءً بتوقيت مصر
|الملعب
|ستاد القاهرة الدولي
|القنوات الناقلة
|On Time Sports HD
القنوات الناقلة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم
وبعد أن قدمنا لكم موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في كاس الرابطة نتابع معكم الآن القنوات التي تقوم بنقل أحداث المباراة اليوم حيث تقوم قناة أون تايم سبورتس بنقل أحداث المباراة حيث تعتبر هي القناة الوحيدة التي قامت بشراء حقوق بث البطولة، ويسعى نادي الزمالك إلى الفوز بالمباراة من أجل الهروب من قاع المجموعة حيث يأتي الزمالك في المركز السادس والأخير من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين بعد أن تعادل المباراة الأولى مع انبي وخسر من فاركو في الجولة الثانية، أما عن غزل المحلة فيسعى أيضًا للفوز من أجل تحسين مركز الفريق في الترتيب حيث يأتي في المركز الخامس برصيد 2 نقطة.
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