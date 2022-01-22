تعرف على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت 22/1/2022 في كاس الرابطة والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء مصر والوطن العربي كله من جانب محبي وعشاق نادي الزمالك من أجل التعرف على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في كأس الرابطة 2022، تلك البطولة القوية التي تقام للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية والتي تضم ثلاثة مجموعات ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من انبي وفاركو وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وغزل المحلة، ويسعى النادي الزمالك اليوم لتحقيق الفوز الأول له في كاس الرابطة 2022 من أجل حصد الثلاث نقاط والمنافسة في المجموعة الثالثة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم

في ظل ارتفاع البحث في الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري من عام 2022 والتي يستعد لها كلا الفريقين اليوم وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية التي تقام في الفترة الحالية في مصر.