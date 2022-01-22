ننشُر موعد مباراة نيجيريا امام تونس والقنوات الناقلة في بطولة الأمم الإفريقية 2022

موعد مباراة نيجيريا امام تونس والقنوات الناقلة، تُجرى الفترة الحالية مباريات كأس أمم أفريقيا، وذلك داخل دولة الكاميرون عن نسخة 2022، والجماهير الإفريقية من مختلف دول القارة السمراء يتابعون هذه البطولة باعتبارها من أقوى البطولات في قارة أفريقيا، ويبحث الجماهير الوقت الحالي عن موعد مباراة نيجيريا امام تونس والقنوات الناقلة للقاء، وذلك من أجل التعرف على المتأهل من دور السادس عشر إلى دور الثمن النهائي من البطولة، وسوف نخبركم بالمزيد من التفاصيل عن جولة غدًا بين تونس ونيجيريا في بطولة الأمم الإفريقية.

موعد مباراة نيجيريا امام تونس والقنوات الناقلة

جماهير القارة السمراء بصفة عامة وجماهير منتخبي تونس ونيجيريا يبحثون عن موعد مباراة نيجيريا امام تونس والقنوات الناقلة للقاء اليوم، حيث يواجه نسور قرطاج النسور الخضر في جولة غدًا ضمن الدور السادس عشر من عمر بطولة أمم أفريقيا، ويستقبل غدًا الأحد بإذن الله الموافق الثالث والعشرون من شهر يناير 2022 أرضية ملعب رومدي أدجيا جولة مثيرة وهامة بين منتخب تونس ومنتخب نيجيريا، وذلك عند الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الثامنة بتوقيت دولة تونس، وسوف تقوم قناة بين سبورت ماكس الأولى ببث اللقاء بين المنتخبين.

مباراة نيجيريا أمام تونس غدًا

ذكرنا لكم موعد مباراة نيجيريا امام تونس والقنوات الناقلة، والجدير بالذكر أن منتجب نيجيريا تصدر رأس مجموعته الرابعة والذي يشاركه بها مصر والسودان وغينيا بيساو، وقد تصدر بالعلامة كاملة بعد أن فاز على منتخب الفراعنة ثم على غينيا بيساو، ويطمح بكل تأكيد في مواصلة رحلة الفوز، بل والوصول إلى أبعد نقطة بهذه البطولة والحصول على لقب بطولة أمم افريقيا، ومن ناحية أخرى تأهل منتخب تونس بعد أن كثرت انتصاراته بالتوالي، حيث احتل المركز الثالث على مجموعته، وذلك بثلاث نقاط بعد أن فاز على منتخب موريتانيا، بينما تلقى هزيمتين من جامبيا ومالي، وما ترغب به نسور قرطاج الآن مصالح الجماهير، وستكون الفرصة أمامهم من الجولة القادمة بإذن الله، بحيث يقوموا بتعويض هزيمتهم والفوز باللقب.