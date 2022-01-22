تعرف على موعد مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون والقنوات الناقلة مجانا لكاس امم افريقيا 2022

موعد مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون والقنوات الناقلة، زاد البحث في الساعات القليلة الماضية في جميع أنحاء الوطن العربي كله من جانب محبي وعشاق كرة القدم الأفريقية وذلك من اجل التعرف على موعد مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون والقنوات الناقلة، وذلك حيث تستعد جميع المنتخبات التي وصلت إلى دور الستة عشر من بطولة كاس امم افريقيا الكاميرون 2022 والذي يصل عددهم إلى 16 منتخب حيث وصل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الستة بالإضافة 4 منتخبات أحسن 3 في كل مجموعة، ليتكون الستة عشر فريق يخوضون هذا الدور من مباراة واحدة يخرج المغلوب ويصعد الفريق الفائز إلى الدور ربع النهائي ومن ثم الأدوار القادمة.

موعد مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون والقنوات الناقلة

ونقدم لكم في خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بـ موعد مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون والقنوات الناقلة في بطولة كأس امم افريقيا والتي من المقرر أن ينطلق الدور الستة عشر منها بداية من يوم غد الأحد ومن ثم يوم الأثنين القادم الموافق 24 يناير 2022 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويسعى كلا المنتخبين إلى الفوز بالمباراة وذلك من أجل استكمال المشوار والوصول إلى الأدوار القادمة من البطولة في رحلة البحث عن الفوز باللقب، وعن قنوات الناقلة للمباراة فتقوم كل من قناة beIN SPORTS HD 1 & 2 MAX وهي الناقل الحصري للبطولة.

المباراة بوركينا فاسو × الجابون البطولة كاس امم افريقيا 2022 الموعد والتوقيت يوم الاثنين 12-1-2022 الساعة 18:00 بتوقيت مصر الملعب ستاد ليمبي القنوات الناقلة بي ان سبورت ماكس 1 & 2 HD

القنوات المجانية الناقلة لبطولة كاس امم افريقيا

وبعد أن تعرفنا سويًا على موعد مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون والقنوات الناقلة فنتابع الآن القنوات المجانية التي تقوم بنقل أحداث مباريات بطولة كاس امم افريقيا كالآتي:-