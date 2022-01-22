“مباشر الآن” موعد مباراة الحزم والرائد في الدوري السعودي مباراة الفرصة الأخيرة لصاحب الأرض

موعد مباراة الحزم والرائد اليوم ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، مباراة هامة للغاية خاصة لجماهير نادي الحزم، الذي يقبع في مؤخرة ترتيب جدول الدوري السعودي، ومع نهاية كل جولة يقترب نادي الحزم من الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، فالحزم صاحب أكبر رصيد من الهزائم في الدوري برصيد 10 هزيمة من 17 مباراة لعبها، ومنافس الحزم اليوم فريق الرائد يحتل منتصف الجدول في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، ويسعى للتقدم في الترتيب على أمل اللحاق بالمربع الذهبي في نهاية مباريات الدوري، واللعب في بطولات القارة الأسيوية على مستوى الأندية.

مباراة الحزم والرائد اليوم في الدوري

تاريخ مواجهات الفريقين يميل ناحية نادي الرائد السعودي، فقد تقابل الفريقين في 11 مباراة قبل هذا اللقاء، كان الفوز من نصيب الرائد في 6 مباريات، بينما فاز الحزم في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين سجل الرائد 14 هدف في شباك الحزم، بينما سجل الحزم 8 أهداف في شباك نادي الرائد.

موعد مباراة الحزم والرائد

15.20 : الثالثة والثلث بالتوقيت العالمي.

16.20 : الرابعة والثلث بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.20 : الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.20 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، سوريا، العراق، فلسطين، اليمن.

19.20 : السابعة والثلث بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل المباراة اليوم من خلال قنوات SSC الرياضية السعودية، التي انطلقت مع بداية الموسم الحالي، ومباراة اليوم سوف تذاع عبر شاشة قناة SSC HD / SD 1، ويعلق عليها على التردد عالي الجودة المعلق أحمد النفيسة، والتردد العادي المعلق محمد الخامسي.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 17 13 2 2 13 13:34 21 41 2 النصر 18 11 2 5 12 17:31 14 35 3 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 18 8 6 4 12 23:24 1 30 6 الفيحاء 18 6 7 5 12 14:16 2 25 7 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 8 الرائد 17 7 3 7 13 25:25 0 24 9 الأهلي 18 4 8 6 12 24:22 -2 20 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 18 6 1 11 12 29:16 -13 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 18 4 5 9 12 35:29 -6 17 14 الباطن 18 3 7 8 12 21:14 -7 16 15 الفيصلي 17 3 7 7 13 26:17 -9 16 16 الحزم 17 2 5 10 13 22:11 -11 11

موعد مباراة الحزم والرائد