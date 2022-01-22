نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022 تصفيات افريقيا وموعد مباراة مصر والسنغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022 للفرق الأفريقية تجرى الآن لتحديد المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم، حيث تلعب 10 فرق أفريقية المباراة الفاصلة أو مباراة التأهل للوصول إلى بطولة كأس العالم التي تقام في قطر 2022، فرق المستوى الأول هي السنغال المغرب تونس الجزائر نيجيريا، بينما فرق المستوى الثاني هي مصر الكاميرون غانا مالي الكونغو الديمقراطية، ننقل لكم عبر موقعكم “ثقفني” نتيجة قرعة مباراة التأهل لكأس العالم قطر 2022 لفرق افريقيا.

نتائج قرعة كأس العالم قطر 2022

استضافت الكاميرون مراسم قرعة مباريات التصفيات، وقد أقيمت تحت إشراف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، اليوم السبت 22 يناير 2022 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على هامش بطولة الأمم الأفريقية، والمقامة حالياً بالكاميرون، وقد جاءت النتائج كالتالي :

مصر ضد السنغال.

الكاميرون ضد الجزائر.

غانا ضد نيچيريا.

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد المغرب.

مالي ضد تونس.

يذكر ان المنتخب المصري قد شارك في ثلاث نسخ سابقة من مباريات كأس العالم، وهي عام 1934 والتي أقيمت في إيطاليا، والمرة الثانية 1990 في إيطاليا أيضاً، وعام 2018 في روسيا، حيث يأمل المنتخب المصري في التأهل الثاني على التوالي في النسخة الحالية التي تقام في قطر 2022.

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام المباراة الأولى “مباراة الذهاب” على أرض مصر في إطار الجولة الأولى، والتي تبدأ من 23 من مارس إلى 28 من مارس 2022، موعد مواجهة الذهاب سوف يكون في يوم 23 مارس 2022، بينما يكون موعد مباراة العودة على أرض السنغال في يوم 29 مارس 2022.

اللقاءات السابقة التي جمعت فيما بين مصر والسنغال بلغت 13 لقاء، شهدنا فيهم فوز منتخب مصر في 7 لقاءات، بينما كانت النتيجة هي التعادل في لقائين، أهداف مصر في مرمى السنغال بلغت 12 هدفاً، بينما بلغت أهداف السنغال في مرمى مصر 8 أهداف، اخر لقاء 15 نوفمبر 2014.

يحتاج منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية في مجموع المبارتين، وذلك من أجل تحقيق حلم المصريين للصعود لمونديال قطر فيفا 2022، حتى تكون المشاركة الثانية له على التوالي للمرة الأولى في تاريخه، ويذكر أن منتخب مصر يحقق نتائج جيدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بتاهله إلى دور 16.