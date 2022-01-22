نتيجة قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - اتجهت الأنظار اليوم السبت 22 يناير 2022 صوب العاصمة الكاميرونية ياوندي حيث مشاهدة مراسم إجراء قرعة الـ 10 منتخبات المتأهلة من أدوار المجموعات للدور الإقصائي بنظام الذهاب والإياب بين المنتخبات، لحسم مصير تلك المنتخبات بالتأهل للمونديال القادم بقطر 2022 من عدمه عند إقامة المنافسات التي تحدد أطرافها القرعة اليوم.

تم إجراء القرعة كما تقرر من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف ” اليوم السبت 22 يناير الحالي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، لإجراء الحسم في آخر جولات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

أهم المنتخبات العربية والإفريقية المشاركة

المعروف أن 10 منتخبات إفريقية وعربية قد تأهلت لهذا الدور وتم تصنيفهم إلى قسمين، هي منتخبات الكاميرون – تونس – مصر – مالي – الكونغو الديمقراطية – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – السنغال.

تصنيفات المنتخبات العشرة المتأهلة

وفقا لتصيف المنتخبات الصادر من الإتحاد الدولي لكرة القدم الشهر الماضي تم تصنيف المنتخبات إلى تصنيفين التصنيف الأول: منتخبات السنغال – المغرب – تونس – الجزائر – نيجيريا، التصنيف الثاني: منتخبات مصر – الكاميرون – غانا – مالي – الكونغو الديمقراطية.

نظام قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم

يتم تحديد نظام مواجهة المنتخبات بخروج المغلوب بعد إجراء مباريات بنظام الذهاب والإياب، يتأهل من خلاله 5 منتخبات لكأس العالم 2022، يتم وضع منتخبات التصنيف الأول في وعاء، ومنتخبات التصنيف الثاني في وعاء آخر، يتم سحب منتخب من الوعاء الأول ونفس النظام سحب منتخب من الوعاء الثاني يتحدد على أساسه أطراف المواجهات.

القنوات الناقلة لمراسم قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تم بث مراسم القرعة على منصات كاف عبر الإنترنت على قناة كاف على اليوتيوب الرسمية، مع العلم سيتم إذاعة إجراءات القرعة على قناة بي إن سبورت الإخبارية bein sports news.

نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم

أسفرت القرعة عن مواجهات نارية بين المنتخبات العشر الكبرى، وجاءت كالتالى:

مصر × السنغال

الكاميرون × الجزائر

غانا × نيجيريا

الكونغو الديمقراطية × المغرب

تونس × مالى