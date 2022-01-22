انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجأة سارة| أبوظبي الرياضية تعلن بث بطولة كأس العالم للأندية في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير حتى 12 فبراير المقبل، وذلك من خلال الفوز بحقوق البث في ثلاث دول عربية هي مصر والإمارات والكويت.

تحقيق الإستراتيجة ورضاء الجماهير هدف مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية

يأتي ذلك من خلال ما تسعي إليه الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي يتناسب مع الجماهير العريضة، وأيضًا بما يحقق أهدافها الإستراتيجية، كانت دولة المملكة العربية السعودية قد أعلنت حصولها على بث بطولة العالم للأندية بالإمارات من خلال مجموعة القنوات السعودية SCC، ولكن داخل دولة السعودية فقط.

أهم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية ” 3 أندية عربية”

تشيلسي الإنجليزي – بطل أوروبا

الأهلي المصري – بطل إفريقيا

مونتيري المكسيكي – بطل أمريكا الشمالية

الهلال السعودي – بطل آسيا

الجزيري الإماراتي – منظم البطولة

بالميراس البرازيلي – بطل امريكا الجنوبية

بيراى التاهيتي – بطل أوقيانوسيا

قائمة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للاندية ” 35 لاعبا”