نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية القادمة الخميس 27/01/2022 تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف المنتخب الكوري الجنوبي نظيرة منتخب لبنان، على ملعب سول الدولي يوم الخميس القادمة في مباراة الجولة السابعة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022، يدخل صاحب الأرض والجمهور المنتخب الكوري برغبة تحقيق الفوز على نظيرة البناني، على أمل أن يخفق المنتخب الإيراني في لقاءه مع منتخب العراق في إطار نفس الجولة، حتى يقتنص صدارة المجموعة الأولى التي يتصدرها إيران برصيد 16 نقطة، ثم يأتي التنين الكوري في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ومنتخب لبنان يحل في المركز الرابع قبل اللقاء برصيد 5 نقاط، ولا تزال الفرصة متاحة لمنتخب الأرز ليحتل المركز الثالث، المؤهل للملحق الأسيوي وفيما يلي تفاصيل اللقاء القادم.

موعد مباراة لبنان وكوريا الجنوبية

11.00 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

12 : الثانية عشر ظهراً بتوقيت دول المغرب العربي تونس، الجزائر، المغرب.

13.00 : الواحدة ظهراً بتوقيت كلاً من دول مصر السودان الجمهورية العربية الليلية.

14.00 : الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، لبنان، الأردن، العراق، فلسطين، اليمن.

15.00 : الساعة الثالثة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

موعد مباراة لبنان وكوريا في تصفيات المونديال

يأمل المنتخب البناني في تحقيق الفوز في كوريا الجنوبية، رغم صعوبة اللقاء خاصة وأن أصحاب الأرض لديهم الرغبة في تحقيق الثلاث نقاط، حتى يقطعوا خطوة كبيرة نحو المونديال والفوز للبنان يجعله يتجدد له الأمل مرة أخرى في أقتناص المركز الثالث في المجموعة، ووفقاً لنظام التصفيات يلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، مع نظيره في المجموعة الثانية في الملحق الأسيوي.

قائمة منتخب لبنان في مباراة كوريا الجنوبية

ضم المدير الفني التشيكي إيفان هاشيك 25 لاعباً لمباراة كوريا والعراق القادمتين، في تصفيات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات وجاءت الأسماء كما يلي” وهم: مصطفى مطر، علي السبع، هادي مرتضى، أنطوان الدويهي، نور منصور، قاسم الزين، ماهر صبرا، عباس عاصي، حسين زين، محمد زين العابدين طحان، جوان أومري، حسين الدر، جهاد أيوب، روبير وجورج ملكي، نادر مطر، وليد شور، مهدي زين، محمد علي الدهيني، حسن معتوق، محمد حيدر، حسن سعد (سوني)، محمد قدوح، فضل عنتر وهلال الحلوة.

القنوات الناقلة مباراة لبنان وكوريا

تنقل مباريات لبنان ضد كوريا الجنوبية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، عبر قناة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على يوتيوب، وتنقل عبر قنوات ssc الرياضية السعودية المالك الحصري لمباريات المنتخب البناني في التصفيات.

بطاقة المباراة