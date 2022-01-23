موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة كان 2022

يستضيف ملعب رومدي أدجيا مباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب النيجيري اليوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 ضمن مباريات دور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة بالكاميرون، حيث تفتتح مباريات ثمن النهائي بمباراة قوية يلعب فيها المننتخب الغابوني ضد منتخب بوركينا فاسو، حيث بداية مرحلة خروج المغلوب التي لا بديل فيها عن تحقيق الفوز لمواصلة البطولة، وتأمل تونس في تخطي عقبة النسور في مهمة لن تكون سهلة بالمرة على نسور قرطاج الساعين للظهور بمستوى مغاير لما ظهروا عليه في مرحلة المجموعات، موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تونس تصطدم بنيجيريا في مباراة قوية يأمل فيها نسور قرطاج تحقيق الفوز، ومواصلة مشوارهم في البطولة بعدما تمكن من تخطي مرحلة المجموعات بصعوبة بتواجده في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته، وتأهل ضمن أفضل أربع منتخبات تواجدت في المركز الثالث مع منتخبات مالاوي، جزر القمر، وجزر الرأس الأخضر، حيث حصلت تونس على ثلاث نقاط فقط من خوض ثلاث مباريات بدأت بالخسارة ضد مالي بهدف دون رد، قبل الفوز في الجولة الثانية ضد المنتخب الموريتاني برباعية دون مقابل سجلها حمزة المثلوثي، سيف الدين الجزيري، ووهبي الخزري “هدفين”، قبل خسارته ضد غامبيا بهدف دون رد ليكتفي بحصد ثلاث نقاط فقط تأهل بها لدور الستة عشر.

موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم

الأحد 23 يناير 2021.

20:00 توقيت تونس، والجزائر، والمغرب.

21:00 توقيت مصر، والسودان.

22:00 توقيت مكة المكرمة، الأردن، فلسطين، سوريا، واليمن.

23:00 توقيت عمان، والإمارات.

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