نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة كان 2022 في المقال التالي
يستضيف ملعب رومدي أدجيا مباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب النيجيري اليوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 ضمن مباريات دور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة بالكاميرون، حيث تفتتح مباريات ثمن النهائي بمباراة قوية يلعب فيها المننتخب الغابوني ضد منتخب بوركينا فاسو، حيث بداية مرحلة خروج المغلوب التي لا بديل فيها عن تحقيق الفوز لمواصلة البطولة، وتأمل تونس في تخطي عقبة النسور في مهمة لن تكون سهلة بالمرة على نسور قرطاج الساعين للظهور بمستوى مغاير لما ظهروا عليه في مرحلة المجموعات، موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
تونس تصطدم بنيجيريا في مباراة قوية يأمل فيها نسور قرطاج تحقيق الفوز، ومواصلة مشوارهم في البطولة بعدما تمكن من تخطي مرحلة المجموعات بصعوبة بتواجده في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته، وتأهل ضمن أفضل أربع منتخبات تواجدت في المركز الثالث مع منتخبات مالاوي، جزر القمر، وجزر الرأس الأخضر، حيث حصلت تونس على ثلاث نقاط فقط من خوض ثلاث مباريات بدأت بالخسارة ضد مالي بهدف دون رد، قبل الفوز في الجولة الثانية ضد المنتخب الموريتاني برباعية دون مقابل سجلها حمزة المثلوثي، سيف الدين الجزيري، ووهبي الخزري “هدفين”، قبل خسارته ضد غامبيا بهدف دون رد ليكتفي بحصد ثلاث نقاط فقط تأهل بها لدور الستة عشر.
موعد مباراة تونس ونيجيريا اليوم
- الأحد 23 يناير 2021.
- 20:00 توقيت تونس، والجزائر، والمغرب.
- 21:00 توقيت مصر، والسودان.
- 22:00 توقيت مكة المكرمة، الأردن، فلسطين، سوريا، واليمن.
- 23:00 توقيت عمان، والإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا مجاناً
- القنوات المشفرة: bein Max 1/ 2 بتعليق عصام الشوالي، ويتواجد العديد من القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على نايل سات وباقي الأقمار كالتالي:
- الجزائرية الأولى الأرضية: التردد 11680، معدل استقطاب H أفقي، معدل الترميز 27500، نايل سات.
- قناة BBC Red Button: الجودة SD عبر التردد 10773، معدل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 22000، القمر الصناعي أسترا، والجودة HD عبر التردد 12422، معدل استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، أسترا.
- قناة Rti 1 الإيفوارية: التردد 11900، معدل ترميز 27500، معدل الاستقطاب H أفقي، القمر الصناعي بدر.
- قناة MBC Malawi: التردد 12621، معدل الترميز 03660، معدل الاستقطاب عمودي، القمر الصناعي أسترا.
- قناة RTS 2 السنغالية: التردد 11900، معدل الترميز 27500، معدل الاستقطاب H أفقي، القمر الصناعي يوتلسات.
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