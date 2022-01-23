المهمة الصعبة . موعد مباراة العراق وإيران في تصفيات كأس العالم الخميس 2022/01/27 والقناة الناقلة

موعد مباراة العراق وإيران في الجولة السابعة، من تصفيات قارة أسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر، من أهم كلمات البحث حالياً من قبل مشجعي أسود الرافدين المتمسكين بأمل الصعود للمونديال، المنتخب العراقي قبل المباراة يحتل المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ويتطلع لحصد 6 نقاط من مواجهتي إيران ولبنان، ليتقدم للمركز الثالث الذي يتنافس عليه كلاً من الإمارات ولبنان والعراق وسوريا، لقاء الخميس القادم يستضيفه ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بلين المنتخبين في الدور الأول، انتهت بنتيجة كبيرة للمنتخب الإيراني بالفوز بثلاثية نظيفة، ويتطلع صاحب الأرض والجمهور اليوم لتكرار الفوز، ليثبت تصدره للمجموعة في ظل منافسة شرسة من منتخب كوريا، الذي يلعب في نفس اليوم مع المنتخب البناني.

موعد مباراة العراق وإيران القادمة

14.30 : الثانية والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش.

15.30 : الثالثة والنصف بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

16.30 : الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

17.30 : بتوقيت مكة المكرمة، العراق، لبنان، سوريا، قطر، البحرين، فلسطين.

18.30 : السادسة والنصف بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة العراق وإيران

تنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب، ولم تعلن القناة الرابعة العراقية عبر موقعها الرسمي، على فيس بوك أو تويتر حتى الآن عن نقل المباراة، وسنوافيكم بكل جديد فور الإعلان عنه.

مباراة العراق ضد إيران اليوم

مباريات الفريقين على مر التاريخ تميل بقوة نحو المنتخب الإيراني، فقد تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 21 مباراة في مختلف البطولات الأسيوية، كان الفوز من نصيب منتخب إيران في 13 مباراة، بينما فاز أسود الرافدين في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين جمعت الفريقين.

قائمة منتخب العراق في مباراة إيران القادمة

حراسة المرمى ” علي ياسين، فهد طالب، حسن أحمد”. خط الدفاع ” أحمد إبراهيم، علي فايز، فرانس بطرس، أمجد عطوان، مهند جعاز، أحمد إبراهيم، مصطفى ناظم، سعد عبد الأمير، حسن رائد، مناف يونس. خط الوسط ” حسين علي كريم، أحمد فرحان، حسين علي، أمجد عطوان، حسين جبار، بشار رسن، أمير العماري، محمد علي عبود، ياسر قاسم، شيركو كريم”. خط الهجوم ” زيدان أقبال، علي الحمادي، أيمن حسين”.

بطاقة المباراة