نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شوف ببلاش”.. هنا ترددات القنوات الناقلة المفتوحة لأمم أفريقيا مباراة تونس ونيجيريا اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير عن القنوات التي تنقل مباريات البطولة الأفريقية المجانية، ولاسيما مباراة تونس ونيجيريا، حيث أنهم يبحثوا عنها سواء على النايل سات أو حتى الأقمار الصناعية المتعددة، فمن المعروف أن عشاق الكرة عادة ما يتابعون المباريات ويتحمسوا لها، وخاصة بعد وصول البطولة لدور ال16، ولذا فإننا عبر ما قال لهذا سنقدم لكم معلومات كاملة عن ترددات القنوات الناقلة المفتوحة لأمم أفريقيا مباراة تونس ونيجيريا.

ترددات القنوات الناقلة المفتوحة لأمم أفريقيا تونس ونيجيريا

القنوات المفتوحة التي تنقل المباراة الخاصة بتونس ونيجيريا هي من الأشياء التي حصلت على اهتمام الجميع، وبدأت التساؤلات تزداد عنها بشكل دائم من عشاق كرة القدم الذين يهتموا بالمباريات، فمباراة تونس ونيجيريا ستذاع اليوم 23 يناير 9 مساءً بالتوقيت المصري وفلسطين ليبيا والسودان، والعاشرة بالجزائر وتونس المغرب والأردن، أما الإمارات فيكون الوقت لديهم 11مساءً وإليكم القنوات الناقلة للمباراة وهي كالآتي:

قناة النبأ

قناة النبأ الليبية هي من القنوات المفتوحة التي ستقوم بعرض مباراة تونس ونيجيريا تردد هذه القناة 11690 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي.

الجزائرية الأولى

إن من القنوات المفتوحة التي ستقوم بإذاعة المباراة على القمر المسمى نايل سات هي قناة الجزائرية التي يكون ترددها 11680، الاستقطاب عمودي أما معدل الترميز 27500.

قناة آرينا سبورت

أيضاً هذه القناة ستنقل المباراة على القمر هوت بيرد ستنقل مباراة تونس ونيجيريا، التردد الخاص بها 11595، الاستقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ خمسة على ستة، ومعدل الترميز27500.

فوكس سبورت

إن قناة فوكس سبورت ستنقل لكم المباراة على قمر النايل سات تردد القناه 12284، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.

يورو سبورت

إن قناة يورو سبورت من القنوات التي ستنقل المباراة على القمر الصناعي هوت بيرد التردد الخاص بها 11090، الاتجاه 13شرقاً، الاستقطاب عمودي، بالنسبة لمعدل التصحيح ثلاثة على أربعة، أما معدل الترميز 27500.

قناة تيلي تشاد

إن قناة تيلي تشاد من القنوات المعروفة لدى الجميع التي ستنقل مباراة تونس ونيجيريا، تردد القناة 12015 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500.

قناة RTB

إن القمر الصناعي يوتلسات على التردد 11900 معدل الترميز 27500.

قناة RTI 1

إن هذه القناة متواجدة على القمر الصناعي بدر التردد الخاص بها 11996 ،معدل الترميز الخاص بها 27500 الاستقطاب أفقي.