مونديال الأندية 2022..الآن تعرف على خطوات حجز التذاكر والأسعار

فاز النادي الأهلي على كيزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويشارك للمرة الثانية على التوالي في مونديال الأندية، ليغرد النسر الأحمر بعيداً عن جميع أندية القارة، في عدد بطولات دوري أبطال أفريقيا، منافساً للأندية الأوربية الكبرى، في التأهل لبطولة كأس العالم للأندية، هذا وقد أعلنت دولة الإمارات العربية عن استضافتها لهذه البطولة، هذا وقد كانت دولة قطر قد نظمت البطولة الموسم الماضي، والتي قد فاز بها بايرن ميونيخ وحصد النادي الأهلي، المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ النادي، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم عبر موقعنا، خطوات حجز تذاكر المباريات في هذه البطولة.

حجز تذاكر مونديال الأندية 2022

من أجل حجز تذاكر مونديال الأندية 2022، في الإمارت يرجى إتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى الموقع الرسمي للفيفا

تسجيل الدخول في حالة امتلاك حساب خاص لك على الموقع.

في حالة إن لم يكن لديك حساب اضغط على إنشاء حساب.

اضغط على مربع تذاكر.

اضغط على تقديم طلب.

تابع يومياً حالة الطلب الذي تقدمت به.

أما عن أسعار التذاكر:-

أسعار التذاكر مقسمة إلى أربع فئات، الفئة الأولى بخمسين درهم إماراتي، والفئة الثانية بأربعين درهم، والفئة الثالثة بخمسة وعشرين درهم، والفئة الرابعة بعشرين درهم، والأطفال الذين لم يتعدوا سن السنتين يمكن اصطحابهم دون حجز تذاكر لهم، ولكن لابد من اصطحاب مايثبت ذلك.

موعد مباريات البطولة

سوف تنطلق بطولة مونديال الأندية 2022، والمقامة في دولة الإمارات، في مطلع شهر فبراير القادم، وتبدأ أولى المباريات بين نادي الجزيرة الإماراتي، وهو بطل الدوري ويشارك بصفته ممثل للبلد المستضيف، ونادي أوكلاند ستي النيوزيلاندي، أما عن النادي الأهلي، فقد جاءت قرعته بأن يواجه مونتيري، والفائز من هذه المواجهة يلاقي بالميراس بطل أمريكا الجنوبية، والفائز يواجه مانشستر سيتي في النهائي، وتبدأ أولى مواجهات الأهلي في الخامس من شهر فبراير القادم، وحتى الآن يغيب عن هذه المواجهة ستة لاعبين أساسيين للمنتخب الوطني، والمالي أليوديانج والمغربي بدر بانون الذي تأكد غيابه نتيجة أنه يعاني من مضاعفات كورونا، والتونسي علي معلول، ولم يتم الاستقرار على اللاعبين الذي سيدفع بهم بيتسو موسيماني أو القائمة النهائية للبطولة.