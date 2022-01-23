نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة الأمم الأفريقية 2022..تعرف على موعد منتخب مصر ضد كوت ديفوار في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهت مرحلة دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2022، والمُقامة حالياً في دولة الكاميرون، وأنهى المنتخب الوطني الأول دور المجموعات،

متأهلاً كثاني المجموعة، ونيجيريا المركز الأول، وتأكد صعود المنتخب المصري، بعد الفوز العصيب على منتخب السودان، بنتيجة هدف مقابل لاشئ، أحرزه المدافع محمد عبد المنعم، اللاعب المعار من النادي الأهلي، لصفوف فاركو، هذا ويواجه منتخب الفراعنة، منتخب ساحل العاج، في إطار دور ال16، من البطولة وهذه المواجهة تعتبر من أكثر المواجهات القوية، حيث آخر مرة فاز بها المنتخب المصري على منتخب كوت ديفوار، كان الجيل الذهبين بنتيجة أربعة أهداف مُقابل هدف، في بطولة أمم غانا عام 2008، والتي استطاع فيها المنتخب إحراز اللقب للمرة الثانية على التوالي، فهل يفلح الفراعنة في تكرار هذا الإنجاز مرة أخرى؟

كأس الأمم الأفريقية دور ربع النهائي

يلتقي منتخب مصر مع منتخب كوت ديفوار، في دور ربع النهائي، من كأس الأمم الأفريقية، والكفة ترجح للفراعنة على حساب الأفيال، حيث التقى المنتخبان في عشر مواجهات، استطاع المنتخب المصري الفوز في سبع منها، وخسر في مباراة واحدة، وكان التعادل حليف المنتخبين في مبارتين، ويلتقي المنتخب المصري مع منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء، الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب جابوما المتواجد في مدينة دوالا الكاميرونية.

التشكيل المتوقع للمباراة

لم يتم الإعلان حتى الآن عن التشكيل الرسمي لهذه المباراة، ولكن التشكيل المتوقع للمباراة:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

الدفاع:- أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط:- عمرو السولية والنني وعبد الله السعيد.

خط الهجوم:- محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف تتم إذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، في دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الأفريقية، على مجموعة قنوات بين سبورت اتش دي المشفرة، بعد حصولها على حقوق بث مباريات هذه البطولة بشكل حصري، وقد أعلنت القناة على أن المباراة المرتقبة سوف تتم إذاعتها بصوت المعلق علي محمد علي.