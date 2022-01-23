نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تاريخ بطولة الأمم الأفريقية أنشائها وبدايتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر بطولة الأمم الأفريقية من اهم واعرق البطولات الكروية حول العالم لما تتميز به البطولة من قوة وسرعة والكثير من اللاعبين المحترفين في أعظم أندية أوروبا مثل ساديو مانيه ومحمد صلاح وصامويل ايتو ودروجبا وغيرهم.

تاريخ بطولة الأمم الأفريقية

عدد مرات لعب البطولة:

تم انطلاق أول بطولة أفريقية بمشاركة ثلاث منتخبات فقط هم مصر والسودان وأثيوبيا وكانت عام 1957 وتم الاتفاق بان البطولة سوق تقام كل عامين لذلك عدد نسخ إقامة البطولة هي 32 بطولة وتعتبر منتخب مصر من اكثر المنتخبات حصولا علي البطولة حيث حصلت عليها سبع مرات أولها بطولة عام 1957 التي كانت في السودان وأخرها بطولة عام 2010 التي كانت تستضيفها دولة أنجولا.

فكرة إنشاء البطولة :

بعد إنشاء الاتحاد الأفريقي لأول مرة في يونيو 1956تم الإعلان عن خطة إنشاء بطولة تضم المنتخبات الأفريقية و فعلا تم إنشاء أول بطولة أفريقية في الخرطوم عاصمة السودان في فبراير من عام 1957وتم الاتفاق بأن البطولة سوف تقام كل عامين واختيار حامل اللقب للتأهل مباشرة إلي كأس القارات وتم الاتفاق من عام 1998ان عدد المنتخبات المشاركة عددهم ستة عشرة منتخبات.

كأس الأمم الأفريقية في الخمسينات

كما ذكرنا في سابقا إن أول بطولة أقيمت في السودان عام 1957 خلال الفترة من 10 فبراير إلي 16 فبراير وكان بطلها مصر والوصيف أثيوبيا وصاحب المركز الثالث السودان كان عدد أهداف البطولة 7 أهداف وكان الهداف محمد دياب العطار بعدد 5 أهداف.

كأس الأمم الأفريقية 1959

لبطولة عام 1959خلال الفترة من 22 مايو إلي 29 مايو التي كانت تنظمها الجمهورية العربية المتحدة كان البطل هو الجمهورية العربية المتحدة (مصر) والوصيف السودان وصاحب المركز الثالث أثيوبيا وكان عدد أهداف البطولة 8 أهداف وهداف البطولة محمود الجوهري بعدد 6 أهداف كما حصل أيضا علي افضل لاعب في البطولة.

كأس الأمم الأفريقية في الستينيات

كأس الأمم الأفريقية 1962

أما بالنسبة لبطولة عام 1962 خلال الفترة من 14 يناير حتي 21 يناير التي كانت تنظمها أثيوبيا كانت البطولة الأولي من نوعها في عدد الفرق المشاركة حيث كانت اربع منتخبات كان البطل أثيوبيا والوصيف مصر وصاحب المركز الثالث تونس وهداف البطولة كان منغيستو ووركو من أثيوبيا و محمد بدوي برصيد 3 أهداف لكل منهما وكان افضل لاعب هو منغيستو ووركو أيضا.

كأس الأمم الأفريقية 1963

أما بالنسبة لبطولة غانا 1963 خلال الفترة من 24 نوفمبر حتي 1 ديسمبر كانت تتكون من ست منتخبات وكان البطل هو غانا والوصيف السودان وصاحب المركز الثالث مصر وصاحب المركز الرابع أثيوبيا وكان هداف البطولة حسن الشاذلي برصيد ست أهداف وحصل أيضا علي لقب افضل لاعب في البطولة.

كأس الأمم الأفريقية 1965

أما بالنسبة لبطولة تونس 1965 خلال الفترة من 12 نوفمبر حتي 21 نوفمبر وكانت تتكون من ست فرق وكان البطل غانا والوصيف تونس وصاحب المركز الثالث ساحل العاج وصاحب المركز الرابع السنغال

وكان لقب هداف البطولة هو أوستاش مانغليه من ساحل العاج و بن اتشامبونغ و اوسي كوفي من غانا برصيد ثلاث أهداف لكل لاعب وصاحب لقب افضل لاعب هو اوسي كوفي من غانا

كأس الأمم الأفريقية 1968

أما بالنسبة لبطولة أثيوبيا 1968 خلال الفترة من 12 يناير وحتي 21 يناير وكانت تتكون من ثمانية منتخبات وكان البطل هو الكونغو و الوصيف غانا وصاحب المركز الثالث ساحل العاج وساحل المركز الرابع أثيوبيا وكهداف البطولة هو لوران بوكو من ساحل العاج برصيد ست أهداف و حصل علي لقب افضل لاعب في البطولة هو كازادي موامبا من الكونغو.