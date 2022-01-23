“الان” موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في كاس افريقيا دور 16 واهم القنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار، بعد تحديد موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في دور ثمن نهائي كأس أفريقيا، يرغب ملايين المشجعين في مصر في التعرف على موعد هذه المباراة، حيث قد نجح المنتخب المصري في التأهل إلى هذا الدور بعد أن احتل وصافة ترتيب المجموعة الرابعة وذلك برصيد ست نقاط تمكن من الحصول عليها بعد تحقيق الفوز في مبارتين، ليفوز المنتخب المصري على منتخب غينيا والمنتخب السوداني لكنه لم يتمكن من الفوز على نظيره النيجيري ليخسر أمامه بنتيجة هدف مقابل لا شيء، أما منتخب ساحل العاج فقد احتل المركز الأول في المجموعة الخامسة وذلك برصيد 7 نقاط عقب الفوز في مبارتين والتعادل في أخرى.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار

تتركز عمليات البحث في تلك الأيام عن موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار، وهي مباراة دور السادس عشر في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تم تحديدها بعد أن حصل المنتخب المصري على وصافة المجموعة الرابعة وحصل منتخب ساحل العاج على صدراة المجموعة الخامسة لتتم المواجهة القوية بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، لتقام هذه المباراة بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة في تمام الساعة السادسة مساءً وبالتوقيت السعودي في تمام الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، وبتوقيت دولة الإمارات في تمام الساعة الثامنة مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار

بعد التعرف على موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار نتعرف عبر موقعنا على القنوات الناقلة للمباراة، حيث تنقل القناة حصريا على قناة عربية وهي قناة بي إن سبورت ماكس الأولى، وذلك عقب امتلاك قنوات بين سبورت ماكس حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية، كما تقدم القناة عبر شاشتها استوديو تحليلي مميز قبل وبعد إقامة المباراة، لتقدم في هذا الاستوديو تغطية رائعة وشاملة لكافة أحداث البطولة المقامة على الأراضي الكاميرونية، كما تتميز قنوات بين سبورت بالمعلقين الرياضيين المتميزين الذين يتم انتقائهم بعناية فائقة لتقديم تعليق مميز يعطي متعة إضافية للمباراة.