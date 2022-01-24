انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على المباراة القادمة لمنتخب تونس بعد الفوز على نيجيريا بهدف المساكني في كأس الأمم الأفريقية 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

انتهي اليوم الأول من دور الثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون 2022، حيث تأهلت كل من منتخب بوركينا فاسو ومنتخب تونس إلي دور الربع النهائي.

جاء تأهل بوركينا فاسو بعد مباراة شيقة انتهت بالتعادل الإيجابي 1_1 في الوقت الأصلي بين بوركينا فاسو و الغابون، وتواصلت المباراة إلي ركلات الترجيح حيث حسمت لبوركينا فاسو 7 مقابل 6 و بذلك تتأهل إلي الدور الربع النهائي .

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أما بالنسبة لمباراة “تونس_نيجيريا” وعلى عكس جميع التوقعات الحسابية لجميع المحللين، انتهت بفوز تونس 1_0 ، بالهدف الوحيد في المباراة من تسديدة يوسف المساكني في الدقيقة 46 من الشوط الثاني للمباراة.

ما هو المنتخب الذي ستواجهه تونس في دور ربع النهائي امم إفريقيا 2021

وبذلك ستواجه تونس منتخب بوركينافاسو يوم السبت الموافق لـ 29/1/2022 ، بعد فوز شاق أمام منتخب نيجيريا.

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منتخب تونس المنتشي بفوزه على نيجيريا، سوف يواجه الخيول البوركينابية في إطار الدور الربع النهائي وذلك من أجل ضمان مكان في المربع الذهبي و تعزيز حظوظه في كان 2021.

تصريحات اللاعبين بعد مباراة تونس ونيجيريا

يعود التصريح الأهم إلى رجل المباراة “يوسف المساكني” مسجل الهدف الوحيد في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا.

حيث صرح اللاعب المخضرم يوسف المساكني قائل “قدمنا كل ما لدينا في المباراة، كنا رجالا، وأسعدنا الشعب التونسي، نتمنى إكمال المشوار بنجاح”.

وأضاف المساكني للصحفيين “لم تكن لدينا أي شكوك في إمكانياتنا قبل المباراة، ولم نبخل بقطرة عرق في سبيل تحقيق الفوز وإسعاد الشعب التونسي”.

كما أوضح عن طريقة استغلاله لفرصة التي جاء من خلالها الهدف الأول لصالح منتخب تونس، حيث قال “أشرت لزميلي (محمد دراغر) حين كنت في وضع جيد فرآني وأرسل لي الكرة، رأيت الحارس غير متمركز بصورة جيدة فسددت ولم يتمكن من إيقافها وسكنت الشباك”.

ويجب التنويه بأنه توج بجائزة رجل المباراة بسبب إهداؤه هدف الفوز الذي أعطى منتخب تونس تأشيرة الوصول إلى ربع النهائي، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 46 التي سكنت شباك الحارس و لم يستطع ردها

و قام اللاعب في جميع أوقات المباراة بالقيام بـ: 3 مراوغات ناجحة من أصل 4.

لمس الكرة 45 مرة و الفوز بإلتحام واحد.

استخلاص و استرجاع الكرة 7 مرات من الفريق الخصم.

22 تمريرة ناجحة من أصل 29 ، نسبة نجاح التمريرات هي 76%.

تسديدة واحدة التي ورائها سجل الهدف الوحيد في المباراة لصالح منتخب تونس.

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