نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر آلية إصدار بطاقة هيا بطاقة المشجع في كأس العرب لدخول الملاعب في دولة قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر كل الأمور المتعلقة بإصدار “بطاقة هيا” وهي ما تسمى بطاقة المشجع تمنح للوافدين إلى دولة لقطر لمشاهدة كأس العرب.

بطاقة المشجع لمباريات كأس العرب

تعتبر التذاكر وإصدار بطاقات هيا متلازمتين لدخول أرض الملاعب، فبعد شراء التذاكر من www.fifa.com/tickets موقع الفيفا الرسمي، يتم دخول إلى FAC21.qa لاستصدار بطاقة هيا خاصة بالمشجع، بطريقة وكيفية بسيطة.

تعطي بطاقة هيا حاملها الكثير من الصلاحيات، أههما استخدام وسائل النقل العام، وذلك مجانا، وأن البطاقة سيكون ملزماً بها الشخص دخول ملاعب كرة القدم، وفي الوقت نفسه، فإن بطاقة هيا حاسمة بالنسبة للمشجعين خارج الدوحة لدخول البلاد.

بالطبع عندما تقرر المجيء إلى الدوحة سيتعين عليك التقديم لإصدار بطاقة هيا وتتلخص في ما يأتي

إنشاء حساب جديد وذلك في رابط الموقع FAC21.qa

ستتضمن عملية التسجيل التأكد من التالي:

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صلاحية بطاقة الهوية، وتشمل عملية إنشاء الحساب الآتي:

إدخال البريد الالكتروني ورقم الهاتف

أدخال رمز التحقق السري الذي ستستلمه على هاتفك/البريد الالكتروني

إضافة معلومات التذكرة( رقم الطلب أو رقم التذكرة)

تحميل المستندات مثل الصورة وصورة بطاقة الهوية

تحقق من المعلومات وأرسل الطلب.

ماذا يطلب مني فيما يتعلق بالمستندات لإصدار بطاقة هيا قطر

هناك أمور ينبغي أن يفي بها المقدم على بطاقة هيا، فيما يخص المستندات

نسخة جواز سفر بالنسبة لغير المقيمين في دولة قطر نسخة بطاقة هوية سارية المفعول بالنسبة للمقيمين في قطر. تذكرة حضور المباراة التي يتم حجزها على موقع فيفيا. وفيما يخص مع تقل أعمارهم عن 14 عاماً، يقوم اولياء امورهم بطلب الحصول على بطاقة هيا، نيابة عنهم.

أين أستلم بطاقة المشجع هيا بعد دخول دولة قطر

وبحسب تصريحات خاصة لمديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات باللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم في قطر فقد أكدت ان بطاقة هيا بمثابة بطاقة ذكية للتعرف على هوية حاملي تذاكر مونديال قطر وتسهيل دخولهم الملاعب، ويمكن الحصول عليها بعد التقديم للتذاكر ودفع ثمنها واستلام رقم طلب الشراء عبر البريد.