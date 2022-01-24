نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواجهة الخادعة.. موعد مباراة المغرب ومالاوي في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب ومالاوي ، في إطار لقاءات اليوم الثالث وقبل الأخير من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تستضيفها الكاميرون، وفي المباراة رقم 42 من البطولة، يستضيف مساء الثلاثاء 25 يناير 2022، ملعب أحمدو أهيدجو في مدينة ياوندي الكاميرونية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، التي تجمع أسود الأطلسي والشعلات ، حيث يسعى الفريقان لتحقيق مفاجأة جديدة، على غرار مفاجآت النسخة الـ33 من الكان 2021 .

نتعرف في السطور القادمة بإذن الله، على كافة التفاصيل والمعلومات بالإضافة لـ آخر أخبار و موعد مباراة المغرب ومالاوي والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج المنتخبين قبيل دور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا 2021 ، علاوة على تاريخ مواجهات المغرب ومالاوي في مختلف البطولات والمنافسات الدولية.

مباراة المغرب ومالاوي

بعد انتهى مرحلة دور المجموعات في الأمم الأفريقية 2021 ، أوقعت البطولة منتخبا مالاوي والمغرب ، في مواجهة قوية بدور الـ16.

حيث نجح المغرب في اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة، بعد مشوار متذبذب بعض الشيء.

بينما تمكنت مالاوي من العبور إلى الدور الثاني، بعد احتلال ثالث مجموعتها الثانية.

نستعرض بداية ترتيب المجموعات الست قبيل انطلاق دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية :

ربما من باب التفاؤل، يستعد منتخب المغرب لكرة القدم ، للدخول إلى معمعة دور ثمن النهائي الأفريقي ، ليكون ثاني المنتخبات العربية المتأهلة إلى ربع النهائي.

حيث نجح المنتخب التونسي، الأحد، في إلحاق هزيمة مميزة ومفاجئة بـ النسور النيجيرية في إطار الدور ذاته.

وفي الدور الأول، تمكن الأسود من تصدر مجموعتهم، بعد حصد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل.

إذ فازت المغرب على كلًا من غانا ثم جزر القمر (2-0).

فيما تعادلت إيجابيًا مع الجابون في الجولة الأخيرة.

ويسعى أسود الأطلسي إلى المضي قدمًا نحو لقب ثانٍ، هم من بين المرشحين لنيله، بعد التتويج بنسخة 1976.

أما منتخب مالاوي لكرة القدم ، فهو يسعى لتقديم نفسه بشكل أفضل في الدور الثاني.

وربما يكون نسور قرطاج مُلهمين في ذلك، إذ تأهلوا أيضًا ضمن أفضل ثوالث.

إلا أن الفارق أن الشعلات نجحوا في تحقيق النتائج الثلاث في دور المجموعة (فوز وتعادل وخسارة).

افتتحت مالاوي مشوارها خسارة أمام غينيا بهدف، ثم الفوز على زمبابوي (2-1).

قبل أن تتعادل سلبيًا مع السنغال في الجولة الأخيرة.

وفي مشاركة ثالثة، تعتبر هي الأفضل للبلد الواقع في جنوب شرق القارة السمراء، يسعى خلالها إلى تحقيق إنجاز مميز، يضاهي عمالقة أفريقيا، بعد الخروج من دور المجموعات، في النسختين الماضيتين.

تاريخ مواجهات المغرب ومالاوي

وحول المواجهات المغربية المالاوية ، فقد التقى المنتخبان تاريخيًا في 8 لقاءات رسمية.

حيث تنوعت مقابلات الجانبين في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية، غير أنهما يلتقيان للمرة الأولى في الكان.

يمتلك أسود الأطلسي أفضلية تاريخية، حيث فازت المغرب في 5 مباريات، فيما حسم التعادل باقي اللقاءات.

على صعيد الأهداف، سجل الأسود 13 هدفًا، بينما أحرز الشعلة هدفين فقط.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات المغرب ومالاوي فكانت وفق ما طالعناه في “ثقفني” بالطبع من نصيب الفريق العربي.

حيث فازت المغرب على مالاوي بنتيجة (4-1)، في لقاء الإياب من المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2006 ، والتي تأهل عنها المنتخب التونسي آنذاك بفارق نقطة عن أسود الأطلسي.

وقد تكون النتائج التاريخية في المواجهات المالاوية المغربية ، خادعة للأسود، إلا أن على المغرب تذكر السيناريو القاتم في النسخة الأخيرة من الأمم الأفريقية .

حيث ودعت المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور الـ16، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام بنين.

وللمفارقة أن المنافس البنيني للمغاربة كان ضمن أفضل ثوالث بدور المجموعات في الكان 2019.

كما تأهل حينها للمرة الأولى في تاريخه أيضًا على غرار مالاوي، إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة المغرب ومالاوي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الهام، مساء الثلاثاء، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وعن حكم مباراة المغرب ومالاوي ، فوفق ما تابعناه في “ثقفني” أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة إلى الدولي البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

ستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية ببث المباراة، عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max وكذلك تطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة المغرب ومالاوي ، فبحسب ما رصدناه في “ثقفني” كلفت الشبكة الرياضية القطرية المعلق الرياضي المغربي المتميز جواد بدة بالمهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع التفاصيل وآخر الأخبار و موعد مباراة المغرب ومالاوي والقنوات الناقلة ، ونتائج المنتخبين في دور المجموعات من النسخة الثالثة والثلاثون من الأمم الأفريقية ، فضلًا عن تاريخ لقاءات المغرب ومالاوي المباشرة.