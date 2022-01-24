نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ومالاوي اليوم في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ومالاوي اليوم بدون تشفير في دور 16 من كأس الأمم الإفريقية 2022 من الأمور التي تشهد بحثاً كبيراً من عشاق ومحبي المنتخب المغربي في كل مكان، حيث يواصل المنتخب المغربي مشواره في بطولة أمم إفريقيا ضمن منافسات دور 16 في خطوة جديدة نحو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، وسيواجه منتخب المغرب نظيره منتخب مالاوي في مباراة تميل إلي الجانب المغربي بشكل كبير، حيث يقدم المغرب مستوي مميز في هذه البطولة ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة المغرب ومالاوي اليوم مجاناً بدون تشفير في كأس الأمم الإفريقية موعد المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ومالاوي مجاناً

يعد المنتخب المغربي واحد من أهم الفرق المرشحة لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لهذا العام، وذلك بعد المستوي المميز الذي ظهر به الفريق خلال دور المجموعات من البطولة، حيث تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على غانا وجزر القمر، والتعادل مع منتخب الجابون، وعلى الجانب الآخر، فقد تأهل منتخب مالاوي كأحد أفضل الفرق التي حصلت على المركز الثالث بعد الفوز على زيمبابوي والتعادل مع غينيا والخسارة من السنغال ليحصد الفريق 4 نقط كانت كفيله لتأهله للدور التالي من البطولة.

ويذكر أن مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة قد حصلت على الحقوق الحصرية لنقل كافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقامة بالكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير، وحتى 6 فبراير عبر قنواتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال استوديوهات تحليلية كبيرة تضم العديد من نجوم الكرة العربية والإفريقية.

موعد مباراة المغرب ومالاوي اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة المغرب ومالاوي اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 في إطار واحدة من مباريات دور 16 من كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب أحمد أهديجو وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس الأولي HD 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالاوي اليوم على النايل سات بتعليق جواد بده.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ومالاوي اليوم بدون تشفير

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية، والمنتخب المغربي بشكل خاص عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب اليوم مجاناً بدون تشفير في إطار مباريات دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وخاصة أن المباراة منقولة حصرياً من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة، ومن خلال القنوات المجانية الناقلة لجميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر الرابط السابق، يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال عبر الترددات المفتوحة الموجودة، والتي ستكون ضمن القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالاوي مجاناً بدون تشفير.