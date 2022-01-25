مشاركة المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بعد انتهاء دور المجموعات

مشاركة المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 مشوار منتخبات الدول العربية الكائنة في قارة أفريقيا في مرحلة المجموعات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 وما ظهر منها من مفاجآت عديدة ومثيرة.

مشاركة المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 المجموعة الثالثة والرابعة:

تأهل العديد من المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 ومنها منتخب المغرب الذي تصدر منتخبات المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط وتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب حيث تغلب على منتخب غانا بهدف وتعادل مع منتخب الجابون بهدفين لكل منهما كما انتصر على منتخب جزر بهدفين دون رد أما منتخب جزر القمر لقد حقق إنجاز كبير بعد صعوده إلى الأدوار التالية برغم حصوله على المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعد تغلبه على منتخب غانا بثلاث أهداف وتم اختياره من ضمن افضل ترتيب ثالث بين المجموعات

والمجموعة الرابعة شملت منتخبين عربيين وهما مصر والسودان حيث حصل منتخب مصر علي المركز الثاني برصيد ست نقاط بعد الهزيمة من منتخب نيجيريا و انتصار علي كل منتخبي غينيا بيساو ومنتخب السودان أما بالنسبة لمنتخب السودان لم يتمكن من الصعود إلى الأدوار التالية بعد هزيمة من منتخبي مصر ونيجيريا وتعادل وحيد مع منتخب غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة والسادسة:

والمجموعة الخامسة ظهر بها العديد من المفاجآت بعد خروج منتخب الجزائر المرشح الأول للفوز بالبطولة حيث تذيل منتخب الجزائر المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد تعادل سلبي مع منتخب سيراليون وهزيمة غير متوقعة من منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد وهزيمة أخرى من منتخب ساحل العاج ولم تتمكن من الصعود إلى الأدوار التالية.

والمجموعة السادسة ظهر بها منتخب تونس بأداء باهت بعد هزيمة من منتخب مالي ومنتخب جامبيا و انتصار وحيد علي منتخب موريتانيا بأربعة أهداف و حصوله على ثلاث نقاط وضعت المنتخب التونسي في الترتيب الثالث واستطاع الوصول إلى الأدوار التالية باختياره من افضل مركز ثالث بين كل المجموعات أما منتخب موريتانيا متذيل ترتيب المجموعة بعدم حصوله على أي نقاط بعد هزيمته من منتخبي جامبيا بهدف دون رد ومنتخب مالي بهدفين.