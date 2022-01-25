الاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية لعام 2022

كأس العالم لكرة القدم لأندية العالم هي البطولة الوحيدة التي تضم النادي البطل لكل قارة من قارات العالم تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم حيث تضم النادي البطل لكل قارة لمعرفة أحسن نادي في العالم.

واستمرت البطولة من تاريخ عام 1999 إلى عام 2021 ألا الفترة من عام 2001 إلى عام 2004 بسبب ظروف تسويقية بالاتحاد الدولي لكرة القدم حيث يوجد لدينا اثني عشر نسخة من كأس العالم للأندية فاز بها نادي ريال مدريد الاسباني بعدد أربع مرات ويعتبر هذا رقم قياسي متفرد به نادي ريال مدريد الإسباني دون غيره.

أول ظهور لهذه البطولة كان عام 1999 حيث تم الإعلان من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إنشاء بطولة جديدة تضم الأندية من الاتحاد القاري الخاص بها وتشمل مشاركة عدد سبع اندية من الفائز من دوري ابطال اوروبا وكأس ليبرتادوريس ودوري ابطال اسيا ودوري ابطال افريقيا ودورى أبطال أوقيانوسيا ودوري أبطال الكونكاكاف و النادي البطل للدوري الذي يعتبر من البلد المستضيف .

وتتغير دولة الاستضافة لهذه البطولة من عام لآخر حيث بدأت البطولة في البرازيل عام 2000 وفاز بها نادي كورينثيانز.

استضافت دولة اليابان البطولة من عام 2005 إلى عام 2008 حصل فيها نادين من البرازيل على اللقب وهما نادي ساوباولو و نادي انترناسيونال كما حصل نادي ميلان من ايطاليا على اللقب عام 2007 و فاز باللقب نادي مانشستر يونايتد من إنجلترا عام 2008.

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة البطولة من عام 2009 إلى عام 2010 فاز بها نادي برشلونة الإسباني كما فاز ايضا نادي انتر ميلان.

استضافت مرة اخري دولة اليابان البطولة عام 2011 و عام 2012 وفاز بها مرة اخري نادي برشلونة الإسباني و نادي كورنثيانز البرازيلي بالترتيب.

وقامت دولة المغرب العربي باستضافة البطولة عام 2013 و عام 2014 وفاز بها نادي بايرن ميونخ الألماني ونادي ريال مدريد الاسباني.

استضافت مرة اخري دولة اليابان البطولة عام 2015 وعام 2016 وفاز بها كل من نادي برشلونة و نادي ريال مدريد الاسباني.

استضافت دولة الإمارات العربية البطولة عام 2017 و عام 2018 وفاز بالبطولتين نادي ريال مدريد الإسباني وأصبح أكثر الأندية حصولا على لقب البطولة برصيد أربع بطولات.

استضافت دولة قطر البطولة عامين 2019 و2020 وفاز بها نادي ليفربول الإنجليزي ونادي بايرن ميونخ الالماني بالترتيب.

وتقام البطولة هذا العام بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 3 من شهر فبراير هذا العام بمشاركة سبع أندية وهم بالميراس البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس ونادي تشيلسي الإنجليزي الفائز بدوري ابطال اوروبا و نادي الهلال السعودي الفائز بدوري ابطال اسيا ونادي الأهلي المصري الفائز بدوري ابطال افريقيا و نادي مونتيري بطل الكونكاكاف و نادي بيراي من اتحاد أوقيانوسيا ونادي الجزيرة الإماراتي باعتباره بطل دوري الدولة المستضيفة .