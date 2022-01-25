نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وعمان تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وعمان تصفيات كأس العالم 2022، ينتظر جماهير كرة القدم العربية والآسيوية مباراة السعودية وعمان والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والتي من المقرر إقامتها في دولة قطر العام المقبل بمشيئة الله تعالى.

وتعد مباراة السعودية وعمان هي قمة منافسات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، خاصة وأنها تجمع بين صاحب المركز الأول في هذه المجموعة المنتخب السعودي، والمنتخب العماني صاحب المركز الرابع، حيث أن فرص كلا المنتخبين للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ترتيب السعودية وعمان في المجموعة الثانية

ويدخل الأخضر السعودي مباراة يوم الخميس أمام نظيره العماني وعينه على الفوز من أجل وضع قدماً في نهائيات كأس العالم 2022، فالفوز سيجعل الأخضر السعودي متربعاً على الصدارة، وقد يوسع الفارق في النقاط بينه وبين أقرب منافسيه، إذ أن المنتخب السعودي خلال مشواره بهذه المجموعة نجح في الفوز في خمس مباريات، وتعادل في واحدة، ولم يلتقى أي خسارة حتى الآن، وقد استطاع المنتخب السعودي حصد 16 نقطة وضعته على الصدارة وبفارق أربع نقاط عن منتخب اليابان صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب هذه المجموعة.

على الجانب الآخر فإن منتخب عمان يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز والعودة إلى عمان بنقاط المباراة الثلاثة، حيث أن الفوز سيجعل رصيد المنتخب العماني عشر نقاط، وسيقربه من المنافسة من جديد على التأهل بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم 2022، حيث يدخل الأحمر العماني ورصيده سبع نقاط في المركز الرابع بعد أن فاز في مبارتين، وتعادل في واحدة، وتلقى الخسارة في ثلاث مباريات.

موعد مباراة السعودية وعمان

هذا ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة السعودية وعمان في إطار منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت العاصمة العمانية مسقط.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية وعمان من خلال شاشة قناة SSC 7 HD مساء يوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2022.