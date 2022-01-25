موعد مباراة المغرب ومالاوي اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كان 2022

يستضيف ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب مالاوي اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، حيث يأمل المنتخب المغربي في تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية في الكان، واللحاق بالمنتخبات التي تأهلت بالفعل في الأيام الماضية، حيث نجحت بوركينا فاسو بتخطي الجابون بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق، ونجحت تونس بالفوز على نيجيريا بعد فوزها بهدف دون رد، وتأهلت غامبيا بالفوز على غينيا بهدف نظيف، وتخطت الكاميرون منتخب جزر القمر بالفوز بهدفين مقابل هدف، وسينطلق موعد مباراة المغرب ومالاوي اليوم في الثامنة مساءاً بتوقيت الدار البيضاء.

المنتخب المغربي في مواجهة قوية ضد مالاوي ساعياً لتحقيق الفوز، للتأهل إلى دور الثمانية، ومواصلة مشواره في البطولة بنجاح، بعدما نجح في بلوغ دور الستة عشر بعدما تواجد في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد سبع نقاط جمعها من خوض ثلاث مباريات حقق فيها الفوز في مبارتين ضد غانا في الجولة الأولى بهدف نظيف، وضد جزر القمر في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل أن يتعادل في الجولة الأخيرة بهدفين لكل فريق أمام منتخب الغابون ليتأهل لملاقاة مالاوي التي تواجدت ضمن أفضل ثلاث منتخبات تواجدت في المركز الثالث بمرحلة المجموعات.

موعد مباراة المغرب ومالاوي اليوم

الثلاثاء 25 يناير 2021.

8:00 توقيت المغرب، وتونس، والجزائر.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت العراق، مكة المكرمة، الأردن، سوريا، فلسطين.

11:00 توقيت سلطنة عمان، والإمارات.

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