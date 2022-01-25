إب.. انطلاق بطولة اعصار اليمن

إب.. انطلاق بطولة اعصار اليمنانطلقت بملعب نادي الكرامة الرياضي في مديرية النادرة محافظة إب اليوم، بطولة اعصار اليمن الكروية الرياضية على كأس الفقيد أحمد خالد الجابر.

يشارك في البطولة التي تستمر 25 يوما، 16 فريق يمثلون مديريات" السدة ، النادرة، الرضمة، الشعر ويريم" ، بدعم الشخصية الرياضية عيسى الجابر واخوانه، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة بالمديرية.

وفي افتتاح البطولة التي تقام في نسختها الأولى، تعادل فريقا اتحاد مدين وفريق الفوارس بيت العزاني، بهدفين لكليهما.

وفي السياق، أكد مساعد مدير المديرية صفوان فاضل اهتمام السلطة المحلية بتفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية .. مشيرا إلى أهمية استيعاب الشباب ودفعهم لممارسة الرياضة، بما يعزز من اكتشاف وإبراز وتنمية مواهبهم.

وأوضح أن البطولة تأتي في إطار أنشطة وبرامج المديرية لإنعاش الحركة الرياضية في المديرية والمناطق المجاورة.

