نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا الإمارات تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة سوريا الإمارات تصفيات كأس العالم 2022، سيكون ملعب آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي سيكون مسرحاً لإقامة مباراة سوريا والإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على ماتبقى من آمال للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وبالرغم من أن المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 تضم أربع منتخبات عربية من أصل ست منتخبات متنافسة إلا أن الصدارة والوصافة منذ الجولات الأولى وحتى الآن لصالح المنتخبين الإيراني، والكوري الجنوبي، خاصة في ظل نتائج المنتخبات العربية السيئة في منافسات هذه المجموعة، لذا فإنه على الورق فإنه قد اقترب كل من إيران وكوريا الجنوبية من التأهل لمنافسات كأس العالم 2022، وحجز بطاقتي التأهل بشكل مباشر، إلا أن حظوظ المنتخبات العربية في هذه المجموعة تعد قائمة فقط على المركز الثالث والمؤهل لمباراة المحلق الآسيوي، حيث أن الفارق بين الثالث والأخير ليس بالكبير.

ترتيب سوريا والإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

ويدخل منتخب الإمارات العربية المتحدة مباراة يوم الخميس وعينه على الفوز من أجل الاقتراب من حسم بطاقة المركز الثالث، ومن ثم ضمان التأهل لمباراة الملحق الآسيوي، حيث يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 برصيد ست نقاط، حيث تمكن الأبيض الإماراتي من الفوز في مباراة وحيدة فقط، وتعادل في ثلاث جولات، وتلقى الخسارة في مبارتين فقط.

على الجانب الآخر فإن منتخب سوريا يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز على الأبيض الإماراتي، منتخب نسور قاسيون لم يفلح في الفوز في أي مباراة خلال الست مباريات الماضية، حيث تعادل في مبارتين وتلقى الخسارة في أربع مباريات، ليكون بذلك المنتخب السوري في المركز السادس والأخير بمنافسات هذه المجموعة برصيد نقطتين فقط.

موعد مباراة سوريا والإمارات

هذا ومن المقرر أن تنطلق ضربة بداية مباراة سوريا الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر مساء يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت دمشق، الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات

هذا وستقوم قناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات بإذاعة مباراة سوريا والإمارات القادمة عبر شاشتها، كما أنه من المقرر أن تقم قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب بنقل أحداث لعبة سوريا ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022.