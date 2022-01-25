نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاقة جديدة للفراعنة.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر وكوت ديفوار ، بعد طريق صعب وأداء يمكن اعتباره متوسطًا، يستهل المنتخب المصري مشواره في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، مساء الأربعاء 26 يناير 2022، حيث يستضيف ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، فعاليات المباراة رقم 43 من النسخة الـ33 من البطولة الأفريقية، وهي المواجهة التي تعول عليها الجماهير المصرية أن تكون بمثابة انطلاقة جديدة وفريدة في مشوار منتخب الساجدين الأكثر تتويجًا بلقب على المستوى التاريخي.

خلال السطور القادمة، ستعرف باستفاضة على جميع التفاصيل والكواليس، بجانب آخر الأخبار و موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة ، وكذلك مشوار ونتائج المنتخبين العملاقين في أمم أفريقيا 2021 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في مختلف المنافسات الدولية.

بلغنا في “ثقفني” منذ قليل، أن ملعب جابوما سيحتضن المواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأفيال .

مباراة مصر وكوت ديفوار

بعد التأهل بصعوبة نوعًا ما، يخوض المنتخب المصري غمار المرحلة الأولى من دور الإقصائيات في بطولة الأمم الأفريقية 2021 .

حيث يواجه المنتخب الإيفواري القوي، متصدر مجموعته الخامسة.

وتنتظر الجماهير العربية من الفراعنة، الأخذ بثأر المنتخب الجزائري الذي أُقصي من البطولة رسميًا، بعد خسارة كبيرة أمام الأفيال في الجولة الحاسمة من دور المجموعات.

نستهل تغطيتنا بالتعرف أولًا على ترتيب المجموعات في الدور الأول من الكان 2021 :

رغم المشوار “المتذبذب” إن جاز التعبير، يدخل منتخب مصر لكرة القدم مواجهة الأربعاء، الصعبة على الورق أمام ساحل العاج .

ورغم أن الأرقام والنتائج، تصب في صالح متصدر المجموعة الخامسة من الكان 2021 ، إلا أن البطولة والساحرة المستديرة عودتنا دومًا على المفاجآت.

ونجح الفراعنة في تخطي الدور الأول، بعد احتلال وصافة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط وصافي (1) هدف.

إذ خسر أبناء النيل أمام النسور النيجيرية في الافتتاح.

قبل أن يتغلب على غينيا بيساو ثم السودان في ” ديربي وادي النيل ” بهدف في الجولتين الثانية والثالثة.

تاريخيًا، وكما هو معلوم، يحمل المنتخب المصري لقب الأكثر تتويجًا ببطولات كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب.

كما يمتلك رقمًا قياسيًا مميزًا في عدد مرات التتويج المتتالي بالبطولة 3 مرات، أعوام (2006،2008،2010) في الجيل الذهبي للفراعنة.

ورغم الغياب بعدها لـ3 دورات متتالية (2012،2013،2015)، إلا أن منتخب الساجدين عاد في 2017، ليحتل الوصافة، بعد الخسارة في النهائي أمام الكاميرون.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب كوت ديفوار لكرة القدم مواجهة الأربعاء، ساعيًا إلى المرور نحو ربع النهائي.

إذ يسعى الأفيال لاستعادة لقب نسخة 2015، والتي توج بها على حساب غانا آنذاك.

المنتخب الإيفواري كما أسلفنا، ورغم مسيرة صعبة بعض الشيء، نجح في إنهاء دور المجموعات، متصدرًا برصيد 7 نقاط وصافي (3) أهداف.

حيث حقق الفوز على غينيا الاستوائية بهدف، وعلى الجزائر في الجولة الأخيرة.

غير أنها سقط في فخ التعادل المثير في الوقت بدل من ضائع أمام منتخب سيراليون “المجتهد” (2-2).

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

عن تاريخ المواجهات المصرية الإيفوارية فحدث ولا حرج، والتي شهدت بعضها تتويجًا، أو طريقًا نحو التتويج.

فضلًا إن إقصاء بشكل رسمي من التأهل إلى المونديال، على غرار تصفيات كأس العالم 2006 ، التي تأهلت له ساحل العاج للمرة الأولى في تاريخها.

تاريخيًا جمعت مصر وساحل العاج 17 مواجهة إجمالية، أغلبها كان في بطولات الأمم الأفريقية .

حققت مصر الفوز في 11 مواجهة، بينما فازت كوت ديفوار بـ4 مباريات، وحسم التعادل لقاءين.

على صعيد الأهداف، سجل الفراعنة 27 هدفًا، فيما أحرز الأفيال 18 هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات مصر وكوت ديفوار ، فكانت من نصيب المنتخب العاجي.

حيث فازت كوت ديفوار على مصر في مباراة ودية في يناير 2013 بنتيجة (4-2).

بينما كان أكبر فوز حققته مصر بنتيجة (4-1)، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008 ، والتي توج بها الفراعنة.

من المواجهات التي لا تُنسى بين مصر وكوت ديفوار ، في تصفيات كأس العالم 2006 .

حيث فاز الجيل الذهبي للأفيال ذهابًا في ستاد الإسكندرية بنتيجة (2-1)، وإيابًا بثنائية نظيفة.

حيث خاض الفراعنة حينها لقاء الذهاب تحت القيادة المدرب الإيطالي المثير للجدل ماركو تارديلي ، فيما قاد المعلم حسن شحاته الفريق المصري في لقاء الإياب.

على صعيد مواجهات مصر وساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية ، جمعت المنتخبين 10 لقاءات.

فاز الفراعنة في 9 مواجهات، وفاز الأفيال في واحدة.

من أبرز المواجهات المصرية العاجية في كأس الأمم الأفريقية ، مواجهة دور الثمانية أو الدور الثاني، في أمم أفريقيا 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو وحصد خلالها الفراعنة تحت قيادة المغفور له محمود الجوهري لقبهم الرابع.

حيث انتهت المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها أبناء النيل بركلات الترجيح (5-4).

وفي كأس الأمم الأفريقية 2006 التي استضافتها مصر وفازت بها، التقى الفريقان مرتين.

الأول في دور المجموعات، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (3-1).

أما الثانية فكانت في المباراة النهائية، وحسمتها مصر بركلات الجزاء (4-2)، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

مواجهة أخرى جمعت كوت ديفوار ومصر ولكن في كأس الأمم الأفريقية 2008 .

حيث التقيا في دور نصف النهائي ، وحسمها الفراعنة بجدارة واستحقاق بنتيجة (4-1).

ووفق ما هو متوافر لنا من معلومات في “ثقفني”، فيعتبر الساحر محمد أبو تريكة هو الهداف التاريخي لمواجهات مصر وكوت ديفوار برصيد (4) أهداف.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب للفراعنة، مساء الأربعاء، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) جرينتش وساحل العاج.

أما عن حكم مباراة مصر وكوت ديفوار ، فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة إلى الدولي الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو.

ستقوم قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الكان 2021 ببث أحداث المباراة، عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

أما عن معلق مباراة مصر وكوت ديفوار ، فوفق ما علمناه في شبكة “ثقفني” تم تكليف المعلق المصري الرائع علي محمد علي بالمهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس حول موعد مباراة مصر وساحل العاج والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في النسخة 33 من الأمم الأفريقية 2021 ، وكذلك تاريخ لقاءات مصر وكوت ديفوار في مختلف المسابقات.