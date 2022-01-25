تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار مجاناً بدون تشفير في كأس الأمم الإفريقية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار مجاناً بدون تشفير في إطار دور 16 من كأس الأمم الإفريقية واحد من الأمور التي يبحث عنها الكثير من عشاق الفراعنة في كل مكان، حيث سيدخل المنتخب المصري في مواجهة قوية للغاية أمام الأفيال من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة، ويقدم منتخب كوت ديفوار مستوي كبير خلال البطولة حتى الآن، وكان آخرها عندما نجح في تحقيق فوز كبير على المنتخب الجزائري في دور المجموعات ليوده محاربي الصحراء البطولة بعد الخسارة الكبيرة أمام كوت ديفوار، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش مصر وكوت ديفوار مجاناً بدون أشتراك في كأس الأمم الإفريقية وموعد المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار مجاناً

يعد المنتخب المصري واحد من أهم الفرق المرشحة بقوة لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لهذا العام في ظل تواد النجم الكبير محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وقد تأهل الفراعنة للدور ثمن النهائي من البطولة بعدما حل الفريق في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف نيجيريا متصدر المجموعة، وعلى الجانب الآخر، فقد تصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط ليتقابل الفريقان في دور الستة عشر في مباراة لات تقبل القسمة، وسيتأهل الفائز منها لمواجهة الفائز من مباراة المغرب ومالاوي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم إفريقيا

من المقرر أن يكون توقيت مباراة مصر وكوت ديفوار يوم غد الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 في إطار واحدة من أهم مباريات الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب جابوما وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث ستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطري حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستكون قناة بي ان سبورت ماكس HD 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بدون تشفير

نتعرف على اهم ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في دور 16 من كأس الأمم الإفريقية، والتي تلقي اهتمام جماهيرية كبير وسط آمال كبيرة بأن يحقق المنتخب المصري الفوز، والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة، وقد أعلن التليفزيون الجزائري عن نقل مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار في أمم إفريقيا، حيث سيكون تردد قناة الأرضية الجزائرية من اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار على النايل سات مجاناً بدون تشفير، كما سنقوم بإضافة المزيد من القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة مصر وكوت ديفوار مجاناً عبر جميع الأقمار الصناعية الأخري عبر موقعكم ثقفني، فتابعونا.