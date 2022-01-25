انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب تواجه مالاوي اليوم في دور 16 بأمم أفريقيا 2022 موعد المباراة والتشكيل المتوقع والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي اليوم الأربعاء 25 يناير منتخب المغرب مع نظيره منتخب مالاوي في دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها دولة الكاميرون 2022 خلال تلك الفترة، ويسعى المنتخب المغربي إلى الفوز بالمباراة والتأهل للدور ثمن النهائي، وفي نفس الوقت يخشى مفاجآت مالوى، خاصة بعد خروج منتخبات كبيرة مثل الجزائر ونيجيريا، وتأهل منتخبات إقل في المستوى مثل جامبيا التي تشارك لأول في الكان.
مشوار المنتخبين خلال البطولة
كان المنتخب المغربي قد تمكن من التأهل عن المجموعة الثالثة بـ 7 نقاط بعد الفوز على غانا وجزر القمر، والتعادل مع منتخب الجابون، ليتصدر المجموعة، ويسعى المدير الفني الصربي خليلوزيتش من وضع الخطة المناسبة لإقصاء مالاوي للذهاب بعيدا في هذه النسخة من البطولة، على الجانب الآخر منتخب مالاوي كان قد تأهل كثالث عن المجموعة الثانية بعد تعادل مع السنغال وفوز على زيمبابوي والهزيمة من منتخب غينيا، ويأمل في تحقيق المفاجأة، وإقصاء المنتخب المغربي الكبير.
التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب
- حراسة المرمى: ياسين بونو
- خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – أدم ماسينا
- الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا – سفيان بوفال – سليم أملاح
- الهجوم: أيوب الكعبي – ريان مايي
التشكيل المتوقع لمنتخب ملاوي
- حراسة المرمى: إرنست كاخوبوي.
- خط الدفاع: جوميزجاني تشيروا – ليمبيكاني مزافا – بيتر باندا – ميسون مهون
- خط الوسط: دينيس شيمبيزي – شيمويموي إيدانا – جون بادا
- خط الهجوم: فرانسيسكو مادينجا – باميكاني تشيستر – كودا مويابا
موعد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب ملاوي بمباراة اليوم في أمم أفريقيا لكرة القدم
- موعد المباراة: الثلاثاء 25 / 1 / 2021
- توقيت المباراة: 09:00 مساء بتوقيت القاهرة – 10:00 مساء توقيت السعودية
- ملعب المباراة: أحمدو أهيديجو
- القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس 1
- معلق المباراة: جواد بده
- البطولة: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم – دور الـ 16
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