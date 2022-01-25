نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وإيران تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق وإيران تصفيات كأس العالم 2022، ينتظر جماهير كرة القدم العراقية والآسيوية مباراة العراق القادمة حين يواجه مباراة العراق وإيران في إطار منافسات الجولة السابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والتي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب آزادي بالأراضي الإيرانية في واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة خاصة لمنتخب العراق، والذي سيحاول الحفاظ على آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ويدخل منتخب إيران هذه المباراة بمعنويات عالية خاصة بعد أن اقترب من ضمان تأهله لنهائيات كأس العالم 2022، المنتخب الإيراني استطاع خلال مشواره بالتصفيات تحقيق الفوز في خمس مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة فقط، ليكون المنتخب الإيراني على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست عشر نقطة.

على الجانب الآخر فإن المنتخب العراقي قد خيب آمال جماهيره، فبعد إقامة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 توسم جماهير أسود الرافدين الخير في منتخب بلادهم، والمنافسة بشكل مباشر على التأهل إلى نهائيات كأس العالم، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز خلال الست مباريات الماضية، حيث تعادل المنتخب العراقي في أربع مباريات، وتلقى الخسارة في مبارتين، ليكون المنتخب العراقي في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، وهو المركز المؤهل لمباراة الملحق الآسيوي.

موعد مباراة العراق وإيران

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد يوم الخميس السابع والعشرين من شهر يناير الجاري ليكون موعداً لإقامة أحداث مباراة العراق وإيران في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022، حيث ستنطلق صافرة بداية مباراة العراق وإيران في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران

وسيتمكن جماهير كرة القدم العراقية من متابعة أحداث مباراة العراق وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 من خلال شاشة قناة العراقية الرياضية الأرضية، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة عبر شاشة قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.