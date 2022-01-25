ترقب نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية في دور ال 16

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عمر شويل - جدة نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار، تترقب الجماهير المصرية نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار في دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، منتخب مصر يواجه منتخب كوت ديفوار في واحدة من أهم مباريات دور ال 16 من البطولة الأفريقية بالكاميرون.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار دقيقة بدقيقة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

من المنتظر أن تقام مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى منتخب مصر إلى الفوز على كوت ديفوار في واحدة من المباريات القوية لمنتخب مصر، خاصة وأن منتخب مصر يملك حظوظ قوية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

من المنتظر أن تنقل قناة Bein sports HD 2 مباراة مصر وكوت ديفوار في تلك المباراة القوية والتي يقوم بالتعليق عليها علي محمد علي، خاصة وأن مباراة مصر وكوت ديفوار ستشهد تأهل منتخب وحيد لدور الثمانية بين مصر وكوت ديفوار.

ترقب نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار القادمة لصالح منتخب مصر، خاصة وأن منتخب كوت ديفوار سيكون ندا صعبا، وقد يحسم المباراة المنتخب المصري بصعوبة، إلا ان الأمر لن يكون سهلا على منتخب مصر في ظل قوة منتخب كوت ديفوار في واحدة من المباريات القوية بين مصر وكوت ديفوار في دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية.

محمد صلاح يؤكد على قوة منتخب مصر

أكد محمد صلاح، كابتن منتخب مصر قوة المنتخب المصري وقدرته على العبور إلى الدور الثاني ولكنه في الوقت ذاته عاد ليؤكد على صعوبة المباراة كون منتخب كوت ديفوار واحدا من المنتخبات القوية والتي تسعى بقوة إلى الفوز والتأهل هي الأخر لدور الثمانية على غرار المنتخب المصري، هذا ونتابع بشكل متجدد نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار دقيقة بدقيقة وسط حالة من الترقب بين أوساط الجماهير لنتيجة المواجهة المرتقبة مساء الأربعاء.

يتوقع أن يبدأ كيروش بتشكيل مكون من محمد الشناوي وحجازي والونش وأبو الفتوح وعبد الله السعيد ومحمد صلاح وقد يشارك زيزو من بداية المباراة بالنسبة لتلك المواجهة المرتقبة لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار.