نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت القناة الجزائرية الأرضية الأولى نقلها مباراة مصر وكوت ديفوار على ترددها على النايل سات في دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتنقل القناة الجزائرية الأرضية مباراة مصر وكوت ديفوار على التردد المجاني لها في واحدة من المواجهات القوية بالنسبة لمنتخب مصر.

تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme National الناقلة لمباراة مصر

تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme National على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة (11680) بمعدل ترميز 27500 أفقي.

يذكر أن قناة الجزائرية الأرضية قد قامت بنقل مباراة نيجيريا وتونس الأحد الماضي، وانتهت مباراة تونس ونيجيريا بفوز تونس بهدف وحيد وتاهلت تونس إلى الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية في واحدة من المباريات القوية بالنسبة لمنتخب تونس.

توقعات نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

تدخل مصر مباراة كوت ديفوار مساء الأربعاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة لتواجه تحديا من نوع أخر، خاصة وأن كوت ديفوار قد نجحت في تصدر مجموعتها وإقصاء الجزائر والفوز عليها، ولن تكون المباراة سهلة على الفراعنة في ظل غياب أكثر من عنصر مهم أبرزهم أكرم توفيق وكذلك وسط حالة عبد الله السعيد المتراجعة وكذلك محمد النني.

منتخب مصر بقيادة محمد صلاح يدخل مباراة كوت ديفوار وعينه على تحقيق الفوز ومنع كوت ديفوار من تسجيل أهداف في الدقائق الأولى للمواجهة المرتقبة، خاصة وأن منتخب كوت ديفوار من المنتخبات القوية والتي تلعب تلك المواجهة من أجل الفوز ومحاولة الخروج من المباراة إلى دور الثمانية بأقل عدد من الإنذارات.

يبدو أن منتخب مصر سيحاول إستغلال المساحات، وإن كان ملعب المباراة وسوء أرضية الملعب سيكون عائق كبير بالنسبة لمنتخب مصر وميزة في الوقت ذاته بالنسبة لكوت ديفوار في تلك المواجهة القوية المرتقبة بالنسبة لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار.

هذا وسنتابع معكم كل جديد حول نقل قناة الجزائرية الأرضية لمباراة مصر وكوت ديفوار، حيث تحاول القناة بعد حصولها على حق بث عدة مباريات في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون إلى إفادة المشاهد العربي من خلال عدة مباريات ولعل مباراة مصر وكوت ديفوار ستكون الأهم.