المغرب إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا
بلغ المنتخب المغربي دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون بعد فوزه 2-1 على مالاوي بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار مستحق في دور الستة عشر في استاد أحمدو أهيدغو بالعاصمة ياوندي يوم الثلاثاء.
ويلتقي المنتخب المغربي، المتوج باللقب مرة واحدة عام 1976، في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج الأربعاء في ختام مباريات دور الستة عشر.
ورغم سيطرة المنتخب المغربي على الشوط الأول تماما، لكن مالاوي افتتحت التسجيل بعد سبع دقائق من البداية بفضل هدف فرانك مهانجو بتسديدة هائلة ومفاجئة من مدى بعيد سكنت شباك ياسين بونو حارس المغرب المتقدم عن مرماه.
وفي الدقيقة 23 أهدر اللاعب ذاته فرصة خطيرة من الناحية اليسرى عندما أطلق تسديدة متسرعة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى بونو.
وبعدها بدقائق أطلق أشرف حكيمي تسديدة رائعة من ركلة حرة أنقذها تشارلز ثوم حارس مالاوي ببراعة.
وردت العارضة تسديدة مباشرة من رومان سايس قائد المغرب في الدقيقة 33 إثر تمريرة عرضية.
وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق رد القائم والحارس تسديدة اخرى من حكيمي قبل أن يدرك يوسف النصيري التعادل بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من سليم أملاح.
ونجح حكيمي هذه المرة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا لمرمى ثوم.
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