نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (ثبت الان ) القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار في دور ال 16 من كأس امم افريقيا اليوم 26/12/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان اعرف تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب ساحل العاج يترقب العديد من متابعي الكرة الافريقية والعربية وخاصة المصرية مباراة منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار في دور ال 16 من بطولة كأس امم افريقيا المقامة حاليا بالكاميرون ، علي ملعب جابوما بالعاصمة ياوندي بالكاميرون سيلعب المنتخب المصري مباراته امام منتخب كوت ديفوار متسلحا بعناصر الخبرة التي يمتلكها متمثلة في ثالث افضل لاعبي العالم محمد صلاح والذي يستعد بشكل جيد للمباراة من خلال مساعدة منتخب بلاده في تسجيل الاهداف وتعزيز رقمه في سجل هدافي المنتخب المصري والتي يتصدرها حسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق ويسعي المنتخب المصري في احراز هدف مبكر في المباراة لبعثرة اوراق المنتخب الايفواري الذي فاز في المباراة الاخيرة امام المنتخب الجزائري بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد وصرح محمد صلاح في المؤتمر الصحفي الذي اقيم اليوم عن مباراة ساحل العاج بأنه جاهز هو زملائه لتقديم مباراة قوية امام المنتخب الايفواري لتحقيق الانتصار وانه يكن كل الاحترام والتقدير للمنتخب الايفوراري والذي يضم عدد كبير من النجوم مثل فرانك كيسي لاعب نادي ميلان الايطالي وقال كيروش المدير الفني للمنتخب المصري انه يعمل هو الجهاز الفني علي كشف نقاط ضعف منتخب ساحل العاج لكي يسجل اهداف من خلالها وايضا نقاط القوة لكي يتم ايقافها .

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد منتخب ساحل العاج

من المتوقع ان يحدث بعض التعديلات في تشكيل المنتخب المصري امام المنتخب السوداني حيث يلعب كارلوس كيروش بطريقة 4/3/3 ودائما تكون الحيرة في ثلاثي وسط الملعب المصري وجاءت بعض الاخبار في وسائل الاعلام المصرية ان كيروش ينوي بدأ المباراة بنفس التشكيل الذي انهي المباراة الماضية امام منتخب السودان والتي فاز فيها المنتخب المصري بهدف نظيف ومن المتوقع ان تكون تشكيلة المنتخب المصري

في حراسة المرمي : محمد الشناوي

في خط الدفاع : أيمن اشرف – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبد الواحد

في خط الوسط : عمرو السولية – عبد الله السعيد – محمد النني

في خط الهجوم : محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفي محمد

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار

ينقل المباراة الناقل الحصري للبطولة قنوات بين سبورت ويعلق عليها المعلق الشهير علي محمد علي واليكم الان تردد كل القنوات الناقلة للمباراة :-

تردد قناة 1 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12603

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة 2 beIN Max

القمر الصناعي نايل سات

التردد:11013.

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة الجزائرية الأولى

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5/6

قناة فوكس سبورت

التردد: 12284

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

قناة النبأ الليبية