موعد مباراة مصر مع كوت ديفوار اليوم ببطولة الأمم الأفريقية 2022

موعد مباراة مصر، يلتقي اليوم المنتخب المصري مع منتخب كوت ديفوار في مباراة دور ال16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون والمستمرة حتي من فبراير حيث تأتي المواجهة بعد صعود المنتخبين لهذا الدور وذلك بعد أن حصد المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته بينما احتلت كوت ديفوار صدارة مجموعتها برصيد 7 نقاط حيث يدخل المنتخبان المباراة وكل فريق عينه على الفوز والتأهل للدور التالي حيث يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع منتخب المغرب بعد تخطيه منتخب ملاوي وتمني جماهير الكرة المصرية والعربية تقديم مباراة قوية وبمستوي جيد من جانب المنتخب المصري وتحقيق الفوز للبقاء في البطولة ومواصلة الزحف حول تحقيق اللقب خاصة وأن اللقاء بين منتخب كبير وقوي ويتضمن العديد من نجوم كرة القدم وفي هذا المقال سنوضح لكم موعد مباراة مصر مع كوت ديفوار والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مصر مع كوت ديفوار أمم أفريقية الكاميرون 2022

تقام المباراة بين المنتخبان اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرون من يناير 2022 في الدور السادس عشر من بطولة أمم أفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهر السابعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت أبو ظبي على ملعب جابوما وسيتم إذاعة ونقل أحداث المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2 Max ،beIN Sports HD 1 Max بتعليق على محمد على.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام كوت ديفوار

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد.

في وسط الملعب: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

في خط الهجوم: عمرو مرموش، مصطفي محمد، محمد صلاح.

وكان المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار قد أكد جاهزية لاعبيه للمباراة وأنهم يطمحون في الفوز والمنافسة على اللقب وأكد عن أن فريقه يمتلك لاعبين ذات إمكانيات كبيرة وسيلعبون مباراة تكتيكية مدروسة وذلك بهدف السيطرة على خطورة المنتخب المصري ، كما يدخل منتخب الفراعنة اللقاء وأعينهم على الفوز بالمباراة وتقديم أداء يرضي الجماهير المصرية التي تمني النفس بلقب البطولة مع تحسن أداء المنتخب.