انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورتس 2021 على نايل سات ومواعيد مبارايات كأس رابطة الأندية المحترفة اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصبحت قناة اون تايم سبورتس في فتره قصير احد أهم القنوات الرياضية في مصر وفي العالم العربي أجمع، حيث تهتم القناة بتعرض وتقديم كل ما يخص الرياضية المصرية بمختلف أنواعها، إذ تمتلك قناة اون تايم سبورتس حقوق البث الفضائي للعديد من الإحداث الرياضية داخل مصر وأهمها الدوري المصري الممتاز، كما تقدم تغطية دائمة ومستمرة لأهم الأحداث الرياضية العالمية يوميا عبر العديد من البرامج التي تقدم على شاشتها.

في هذا الموضوع سنعرض عليكم متابعينا الكرام تردد قناة اون تايم سبورتس على نايل سات، كما سنوضح لكم نبذه مختصره عن أهم برامجها.

تردد قناة اون تايم سبورتس

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة اون تايم سبورت من خلال البيانات التالية.

تردد القناة 10853 الترميز 27500 القطبية افقي معامل التصويب ¾ القمر الصناعي نايل سات

قناة اون تايم سبورتس

كما ذكرنا فقد تمكنت قناة أون تايم سبورتس من تصدر المشهد الرياضي في مصر في فترة قليله جدا، ويعود ذلك لما تقدمة القناة من برامج مميزه يوميا على شاشتها، فضلا عن امتلاكها لعدد كبير جدا من الإعلاميين المميزين اللذين يظهرون علي شاشتها يوميا في مختلف البرامج، ومن أبرز مقدمي البرامج على شاشه القناة الإعلامي سيف زاهر والصحفي كريم رمزي والكابتن أحمد شوبير وغيرهم من الوجوه الإعلامية المميزة التي نجحت في جذب المشاهد إلى القناة.

موعد عرض برنامج صباح اون تايم

قامت قناة اون تايم سبورتس بتقديم مجموعه جديدة من البرامج الرياضية في الفترة الماضية، ويأتي ذلك حرصا من إدارة القناة على تطوير وتحديث خريطة برامجها لجذب عدد أكبر من المشاهدين، ومن أهم البرامج التي بدأ قناة اون تايم سبورتس في عرضها حديثا برنامج صباح اون تايم وهوا برنامج إخباري رياضي من تقديم يحيى حمزة وأميرة جمال، يقدم البرنامج متابعه يوميه لأحدث الأخبار الرياضية مع تقديم عدد من اللقاءات مع عدد من نجوم الرياضة، يقدم البرنامج يوميا من السبت إلى الخميس في تمام العاشرة صباحا.

مواعيد مباريات كأس الرابطه اليوم

تقام اليوم ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقه كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية، حيث يلعب النادي المصري ضد نادي فيوتشر اف سي اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، كما يستضيف كما يستضيف فريق الاتحاد السكندري فريق مصر للمقاصة في نفس التوقيت، ويواجه فريق ايسترن كومباني فريق بيراميدز في تمام الساعة الثانية والنصف وتنقل المباراة عبر تردد قناة اون تايم سبورتس السابق توضيحه.

بهذا متابعينا الكرام على موقع مصر فايف نكون قد انتهينا من تقديم وعرض تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات، مع بيان مبسط لأهم البرامج التي سنعرض عليها هذا الأسبوع.